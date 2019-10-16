Кормовых культур собрали больше, а овощей меньше. Уборочная кампания заканчивается в Иркутской области. В этом году на урожай сильно повлияли дожди, которые все лето шли на юге региона. От наводнения пострадали 50 крупных ферм и хозяйств, также затопило почти три тысячи частных участков. Переувлажнение почвы во многих районах сейчас затрудняет уборку, темпы работ ниже, чем в прошлом году. Но в территориях, которых не коснулся паводок, собрали больше. Пока в области убрали 82 процента зерновых.

Илья СУМАРОКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Уборка продолжается. В любом случае сегодня погода, нам главное, чтобы не выпал снег сразу большого объема, чтобы нам урожай, произведенный в регионе, не ушел под снег. Техникой наши аграрии обеспечены.