Мечты сбываются. Иногда даже тогда, когда о них не думаешь. Трое счастливчиков из Иркутской области стали победителями акции «ПоедуТудаГде» от сети супермаркетов «Абсолют». Каждый из них получил сертификат на сумму 111 тыс. рублей. На эти деньги можно купить билет в любую точку планеты. Счастливые покупатели поделись своими эмоциями и планами на будущее путешествие.

Чудеса случаются каждый день. Главное — быть внимательным и использовать все доступные возможности. Тысячи жителей Иркутской области воспользовались случаем и приняли участие в акции «ПоедуТудаГде» от сети супермаркетов «Абсолют». Но только трое самых удачливых стали победителями. Они получили сертификаты номиналом 111 тысяч рублей каждый. Дело за малым: придумать место, куда поехать отдыхать, и с кем туда отправиться.

Оксана, ПОБЕДИТЕЛЬ АКЦИИ «ПОЕДУТУДАГДЕ» СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ «АБСОЛЮТ»: Я вижу картинку, что лечу в самолете, такая счастливая. Куда лечу, пока не знаю. Хорошо, что такой выбор, что не туда, куда скажут, надо полететь, а еще есть, над чем помечтать и подумать. Цибелма, ПОБЕДИТЕЛЬ АКЦИИ «ПОЕДУТУДАГДЕ» СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ «АБСОЛЮТ»: Мне весть пришла туда по интернету. Отдыхала я во Вьетнаме. И вот туда пришла такая весть. Но придется еще куда-то ехать. Михаил, ПОБЕДИТЕЛЬ АКЦИИ «ПОЕДУТУДАГДЕ» СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ «АБСОЛЮТ»: Полная неожиданность. Это первый мой выигрыш в чем-то. Даже не знаю, что сейчас буду делать, куда поеду, тем более не представляю.

Акция #ПоедуТудаГде, проходила с 16 сентября по 31 октября. Условия акции были очень просты: нужно было купить кофе «Жокей» или «Жардин». Но на этом подарки от «Абсолюта» не заканчиваются. Вы еще успеваете принять участие в другой акции — «Новый год на Мальдивах» и выиграть одну из трех заветных путевок, а также другие ценные призы.

Лилия БАТУРИНА, МЕНЕДЖЕР по РЕКЛАМЕ ТОРГОВОЙ ГРУППЫ «АБСОЛЮТ»: До 12 января 2020 года можно стать участником акции «Новый год на Мальдивах». Для этого необходимо купить один товар «ПрокталЭндГембел» и один товар из новогоднего ассортимента торговой группы «Абсолют».

Участвуйте в новогодних акциях и выигрывайте призы. Подарите себе и своим близким праздник.