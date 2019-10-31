Три тонны молока в сутки производит крестьянско-фермерское хозяйство в Аларском районе

Петр Молев уже 15 лет разводит коров в селе Могоёнок и поставляет в Ангарск молоко и мясо высокого качества. Никаких химикатов, в рационе животных только натуральные злаки и травы.

У этих буренок здоровый рацион: сенаж из рапса, гороха и овсянки. А по утрам для них готовят кашу из ячменя. Выращивают все это в хозяйстве сами, каждый год засеивают злаковыми 4,5 тысячи гектаров. Такое питание увеличивает надои без химии. К животным здесь относятся бережно. Доярки сами дают имена рогатым подопечным: Барбариска, Аврора, Фрося Барыня. Доят коров с помощью итальянского оборудования. По трубам молоко поступает в приемник, где охлаждается до 3 градусов. Здесь же, на ферме, разводят породистых коров — красно-пестрых енисейских.

Надежда ВАСИЛЬЕВА, ТЕХНИК-ОСЕМЕНАТОР: У нас здесь вообще отсутствуют быки, только идет искусственное осеменение. Мы хотим в дальнейшем сделать здесь племенное хозяйство, а племенное хозяйство делается, чтобы было чистопородно выведено.

Телят содержат в отдельном теплом помещении. Они растут под пристальным вниманием ветеринаров. Всего КФХ насчитывает 1350 животных. Среди них мясные породы: казахская белоголовая, герефорд, калмыкская. Скоро предприятие отметит юбилей — 15 лет. Петр Молев вспоминает, как начиналось его большое дело с одной мельницы.

Петр МОЛЕВ, ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА: Я когда занимался растениеводством, а потом натолкнуло на мысль: ну что за фермерское хозяйство без животноводства? Плюс везде нехватка хорошего мяса. Тут санкции американцы налаживают. И мы решили развиваться на благо России. Я привык работать. Бывший водитель-дальнобойщик, родом сам из деревни. Мать доярка была, отец — скотник и пастух, я в детстве помогал ему коров пасти.

Продукцию — мясо и молоко — отсюда отправляют в Ангарск: часть на переработку на разные предприятия, часть продают на сельхозрынках. А скоро здесь появится еще одна молочная ферма на 170 голов. Ее строительство планируют завершить к лету.