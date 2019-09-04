Три школы в Иркутской области получили сертификаты на приобретение ковров и экипировки для занятий самбо

Это произошло в рамках федерального проекта «Самбо в школу». Он, в частности, предусматривает, что третьим уроком физкультуры в обычных образовательных учреждениях будут занятия с элементами самообороны. В частности, такие классы откроют в Тулуне, Нижнеудинске и Иркутске. Кроме этого, по словам заместителя губернатора Прибайкалья Дмитрия Чернышова, в регионе уже заработала областная специализированная школа по этому виду спорта. И это должно дать возможность для развития и получения высоких спортивных результатов. В свою очередь, президент федерации самбо России Сергей Елисеев отметил, что наш регион — один из лидеров, которые откликнулись на подобный проект. Особенно это заметно и по проведению крупных турниров. Кстати, один из победителей Международного «Кубка Байкала» по боевому самбо Алексей Князев провел мастер-класс для юных иркутян.

Сергей ЕЛИСЕЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ВСЕРОССИЙСКОЙ и ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМБО:

Учитывая, что в регионе были форс-мажорные ситуации, сильное подтопление, у людей ничего не осталось, мы решили в две школы, вчера как раз вручили, два сертификата на оборудование для наиболее пострадавших районов.

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ САМБО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Этот вид советский, наш национальный вид спорта, ему всего 80 лет. А видов спорта немного, которые являются нашими. Например, хоккей с шайбой — это канадский, дзюдо — оно в Японии зародилось. А самбо, оно наше, доморощенное. Поэтому мы и приняли решение поддерживать его и развивать в Иркутской области.