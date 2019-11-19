Три населенных пункта в Иркутской области рассчитывают на смену статуса

Из поселка в село. Три населенных пункта в Иркутской области рассчитывают на смену своего статуса. За такое решение практически 100% жителей. Это даст сразу целый ряд льгот, начиная от меньшего тарифа за электроэнергию и заканчивая сокращением рабочей недели для женщин.

Воду приходится экономить, а чтобы помыться, семья ходит в баню. Зоя Кульпина рассказывает: давно мечтает о том, чтобы провести в свой частный дом душ. Топить отдельное здание для водных процедур с каждым годом становится все тяжелее. Но цены на электроэнергию кусаются. Пока бойлер — это слишком накладно. Такая же ситуация и у многих пенсионеров в поселке.

Зоя КУЛЬПИНА, ЖИТЕЛЬ ПГТ БАЛАГАНСК: Это очень большая нагрузка для пенсионеров. Пенсия очень маленькая, ее не хватает. Если за водопровод, за все платить, то не хватает. Дрова дорогие у нас.

Если статус Балаганска изменится с поселка городского типа на село, существенно снизятся и тарифы за киловатт час. С 1 рубля 11 копеек до 77 копеек. Собрание по поводу изменения статуса населенного пункта было здесь еще в мае. Пришли абсолютно все жители. Этот маленький актовый зал ДК кое-как вместил всех желающих. Директор местного дома культуры Любовь Шафикова рассказывает: такого многочисленного народного схода она еще не видела. И добавляет: льготы нужны очень. Например, сокращение рабочего дня на один час, которое предусмотрено для сельских женщин, — огромное подспорье. У многих свой огород и домашний скот.

Любовь ШАФИКОВА, ДИРЕКТОР ДОМА КУЛЬТУРЫ ПГТ БАЛАГАНСК: Мы живем все-таки в селе, хоть и в большом, хоть и в красивом. Мы расположены в очень живописном месте. Но это все-таки село. У нас по улице ходят коровы, гуси, козы ходят. И очень странно, что пока это поселок городского типа, все-таки это село.

А это поселковый детский сад номер один. Здесь свое первое дошкольное образование получают почти 90 детей. Специалистов не хватает. Здание тесное. Сейчас новое помещение уже строят, а вот с зарплатой ситуация хуже. Новых педагогов пока не удается привлечь из-за низкого оклада.

Ольга СЕМЕНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕРВЫМ ДЕТСКИМ САДОМ ПГТ БАЛАГАНСК: И музыкальный руководитель, и логопед у меня — внешние совместители, специалистов, к сожалению, нет. Беда еще в том, что внештатникам, внешним совместителям, даже при том, что они педагоги, им идет только МРОТ. Печально то, что мы не можем их отблагодарить, простимулировать в том плане, в котором они стараются.

Проект закона об изменении статуса населенных пунктов в октябре этого года губернатор области Сергей Левченко внес в Законодательное собрание. Но на очередной сессии парламента этого вопроса в повестке нет. Если предложение не рассмотрят и не одобрят до конца года, населенные пункты не получат льгот, которые им положены при смене статуса.

Михаил КИБАНОВ, МЭР БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА: Сход граждан показал, что действительно 99% были «за». Теперь нам остается только ждать и надеяться, что мудрость возобладает. Что Законодательное собрание и правительство Иркутской области решат, что с 1 января мы перейдем в сельское поселение. Мы очень на это надеемся.

Сменить статус населенного пункта в этом году предложили сразу в трех территориях. Это Балаганск, Большой Луг и Усть-Уда. Если решение примут положительное, статус сменят уже с 1 января следующего года. Это не первая такая инициатива. Ранее статусы своих населенных пунктов поменяли порт Байкал, Хужир и Мегет.