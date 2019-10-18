Из поселка в село. Три населенных пункта в Иркутской области хотят сменить свой статус. Причем добивались этого несколько десятилетий. Перемена принесет сразу несколько льгот и преимуществ, особенно это касается специалистов социальной сферы.

Начальная школа поселка Большой Луг. Сейчас здесь занимаются 127 детей. С ними работают 10 учителей, включая логопеда, психолога и социального педагога. Штат небольшой, и ставки открыты. Вот только желающих выходить на работу в поселковую школу немного: зарплаты совсем невысокие. Действующим учителям приходится брать как можно больше часов, чтобы хоть что-то заработать. После смены статуса поселка городского типа на село ситуация должна измениться в лучшую сторону.

Марина ШУБИНА, ПЕДАГОГ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ пос. БОЛЬШОЙ ЛУГ: Мы будем получать надбавку 25%. Хотелось бы. Потому что у каждого из нас нагрузка очень большая, каждый на полутора ставках у нас работает, потому что на одной ставке зарплата будет маленькая. Есть молодые специалисты, они не имеют стажа и не имеют категории, они получают вообще мало.

А это небольшое стадо коров собственное местного фермера Алексея Городниченко. Сельским хозяйством мужчина начал заниматься, чтобы прокормить семью. Он отец четырех детей. Пока под реализацию идет только молоко. В планах расширение поголовья есть, но пока не хватает финансов. Большой расход и по содержанию скота, и по тарифам.

Алексей ГОРОДНИЧЕНКО, ФЕРМЕР: Затраты на электроэнергию, связанные с производством молока, они тоже существенно сократятся. Кроме того, территориальное зонирование поселка подразумевает, что это городской тип, и акцент сделан на предприятия переработки, предприятия ближе к промышленным и так далее. А сельское хозяйство они просто не обязаны рассматривать как вариант развития.

А если местность будет уже в статусе села, то назначение земель может измениться. Председатель думы Большого Луга Татьяна Лароха рассказывает: статус населенного пункта пытались поменять уже трижды. Первый раз 30 лет назад. Сейчас законодательно внедрить эти перемены стало проще. Летом в поселке провели публичные слушания, на них пришло максимальное количество человек, несмотря на то, что день проведения слушаний совпал с приходом большой воды.

Татьяна ЛАПОХА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ пос. БОЛЬШОЙ ЛУГ: Публичные слушания были назначены решением думы на 28 июля. Как раз в тот день, когда у нас началось наводнение. Люди, несмотря ни на что, пришли, зарегистрировано было 521 человек. Это те люди, которые имели прописку. Но по факту было еще больше. Люди отбивали свое жилье, но приходили. Потому что вопрос действительно очень долгий и очень значимый для людей.

Если говорить о конкретных цифрах, то благодаря смене статуса изменится тариф на электроэнергию. С 1 рубля 11 копеек до 77 копеек. Также получится сделать 36-часовую рабочую неделю для женщин. А работники медицины, образования и культуры получат надбавку 25% от оклада. Сейчас закон об изменении статуса населенных пунктов губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес на рассмотрение в региональный парламент. Кроме Большого Луга, селами могут стать Балаганск и Усть-Уда. Если депутаты одобрят проект, изменения вступят в силу уже с 1 января следующего года.