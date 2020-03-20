Три филиала государственного приюта для бездомных животных построят в Иркутской области

Питомники появятся в Иркутском и Тулунском районах, а также в Братске. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева сейчас нужно подготовить всю документацию, места под строительство, провести изыскания. Возводить приюты начнут в 2021 году. Напомним, ранее на оперативном совещании Игорь Кобзев дал поручения региональной службе ветеринарии создать рабочую группу для решения вопроса отлова бездомных животных, а также представить план создания регионального приюта.