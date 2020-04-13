Три автомобиля правительства Иркутской области передали волонтерам

Три автомобиля правительства Иркутской области поступили в распоряжение волонтеров регионального штаба «Мы вместе». А накануне с добровольцами встретился врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Он пообщался с волонтерами, которые помогают пожилым и маломобильным людям, находящимся на самоизоляции. Те, в свою очередь, рассказали главе региона о том, как идет работа со звонками на горячую линию. Чаще всего пожилые люди просят привезти им продукты, лекарства и питание для животных. Игорь Кобзев призвал добровольцев как можно чаще говорить жителям Приангарья, что сейчас важно максимально оставаться дома.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вы придумайте какой-нибудь нестандартный, креативный ход, чтобы призвать людей, чтобы сидели дома. Ведь у нас уже два ребенка заболели, они все контактировали с кем-то. Один вообще в тяжелом состоянии, понятно, да? Я сейчас нагнетаю обстановку, вы должны также это говорить.

Сейчас в Иркутской области более тысячи добровольцев. Волонтерское движение объединяет представителей различных общественных организаций. Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Если вы желаете присоединиться к движению волонтеров, можете позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11.