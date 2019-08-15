Треть образовательных учреждений Иркутской области уже проверили на готовность к учебному году

В состав приемной комиссии входят инспекторы государственного пожарного надзора, санэпиднадзора, специалисты главного управления образования области. Массовая проверка проводится ежегодно. Смотрят на качество текущего или капитального ремонта, общее соответствие правилам безопасности. До 1 сентября планируют проверить более 2,5 тысяч объектов. Уже принято 875 учреждений. Отдельное внимание состоянию деревянных зданий. Их специфика в большой пожарной нагрузке.

Артем ОТРИШКО, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ г. ИРКУТСКА: Основные нарушения, которые при проверках выявляются, — это, возможно, еще после проведения ремонтных работ, лакокрасочных работ, где-то небыстро, неоперативно срабатывает сигнализация, потому что проводятся местами наладочные работы. В настоящий момент объекты еще не эксплуатируются зачастую, поэтому это все устраняется в ходе проверки.