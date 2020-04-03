Телефон горячей линии по коронавирусу работает в Иркутской области

Диспетчеры принимают звонки на базе многофункционального центра. Количество рабочих мест увеличено. Сегодня работу проверил глава региона Игорь Кобзев. Даже сам принял несколько звонков. Люди по телефону задали вопросы про маски.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы сегодня определились, что в первую очередь те маски, которые в область поступают по контракту правительства, ими обеспечивает тех, кто работает на предприятиях жизненного цикла, медработники, врачи, кто работает в помещениях с горячими линиями, сотрудники спецслужб, коммунальных служб. Мной поставлена задача, чтобы весь мусор на выходных, который складирован на площадках, был убран.