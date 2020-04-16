Иркутская область в ожидании большой воды. В памяти людей прочно укрепилось наводнение прошлого года. Это трагедия, которая потрясла наш регион. Сейчас наступает период активной подготовки к летним и весенним паводкам. Это возможность предотвратить, избежать новой чрезвычайной ситуации. О том, как пережили прошлый год, что сделано и как изменится подход к ЧП в нашем регионе, в специальном репортаже «Своя история. В ожидании большой воды».

Вдоль живописной реки Олха на 4 километра раскинулось одноименное село. Два берега этого населенного пункта связывают 7 мостов. Без них жизнь здесь останавливается. В прошлом году эта, казалось бы, небольшая речушка смыла два из них. Унесла вместе с бетонными перекрытиями.

Вот так выглядел этот мост во время наводнения. Вот так он выглядит сейчас. Восстанавливали его всем миром. Немного помогла область: выделила часть денег на ремонт двух мостов. Много сделали местные предприниматели: привозили стройматериалы. Не остались в стороне и местные жители.

Круглосуточно техника дежурила на особо опасных участках. Стихию сдерживали, как могли. Берега, например, укрепляли огромными валунами. Так как вода могла унести и дома. До них оставалось несколько метров. За год были планы по восстановлению разрушенного, отсыпке берегов и углублению русла реки. Правда, до работ дело не дошло.

Владислав Кошкин, глава Олхинского сельского поселения: А сейчас вот если, не дай Бог, будет наводнение, с какими глазами будем смотреть людям. В течение года ничего не сделано по проектированию, расчистке русла, берегоукреплению. Людям сказать, что мы весь год совещались, — это неправильно.

Уже много лет продолжается история многострадального олхинского сельского клуба. Его затапливало уже 4 раза. Стены в буквальном смысле развалятся, как карточный домик, они уже постепенно заваливаются в сторону. Но пока все подготовленные документы находятся на согласовании в министерстве строительства.

Анжела Чернышева, жительница поселка Селиваниха: В 2019 году вода пришла вот оттуда из задов, у нас за забором находится протока. Вода пошла по этой протоке сюда к нам. Дошла она вот до этой ступеньки. Это в 2019 году. В 2016 году вода была намного выше, больше на метр. Где-то вот такой вот высоты.

Своя история и у жителей поселка Селиваниха в Иркутске. Иркут — одна из самых капризных рек, которая подтапливает не один населенный пункт. В прошлом году в Селиванихе смогли сдержать воду огромными усилиями.

Олеся Близнюк, жительница поселка Селиваниха: Всю ночь они возили, делали этот земляной вал. Вода постоянно мониторилась, росла. Уровень воды рос. И они почти успели доделать, немного прорвалось, и потонуло небольшое количество домов. Если бы не активная работа администрации, поселок бы полностью утонул. Они сдержали воду.

Восстановление после прошлогодних паводков идет уже почти год, но сделано далеко не все. Когда пришла вода, работы по предотвращению завершались буквально за секунды до катастрофы и не везде были эффективны. Сейчас в правительстве области решили принципиально поменять подход к чрезвычайным ситуациям. Новый глава региона Игорь Кобзев решил действовать на опережение, сказывается большой опыт работы в условиях катастроф.

Светлана Трофимова, и.о. министра природных ресурсов и экологии Иркутской области: Игорем Ивановичем Кобзевым поставлены определенные задачи перед министерством, которые нужно решить поочередно, активизировать работу. Но главная цель нашей работы, что мы должны не ликвидировать последствия экологических бедствий, ЧП, катастроф, а заниматься предупреждением этих явлений. Первоочередное — предупреждение, а не ликвидация.

И такую работу уже начали. Еще в марте по поручению главы региона выделили 12 миллионов на расчистку обводных каналов БЦБК. Их обнаружили случайно при обследовании территорий вокруг карт Байкальского комбината. Всего таких каналов три. Построили давно, вместе с предприятием. Некоторые имеют длину всего 1 километр, но эта 1000 метров способна предотвратить беду. Спасти Байкал от содержимого шламонакопителей целлюлозного комбината, которые при сходе селей могут попасть прямо в священное озеро. Расчистку уже закончили, когда у подножия Хамар-Дабана сойдет снег, их проверят еще раз.

Юрий КУРЕК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА г. БАЙКАЛЬСКА: Сейчас пройдет период, сойдет снег, тогда уже можно будет пройти группой и посмотреть, в каком они состоянии. Где-то выход, где-то подлить бетоном. Ну и укрепление остальное.

Олха, Селиваниха, Байкальск — все эти населенные пункты подвержены летнему паводку. Тому времени, когда в регионе начинаются сильные ливневые дожди и среднесуточные температуры превышают отметку +25, +30 градусов. Подготовительная работа к этому непростому для региона периоду идет. Между тем сейчас необходимо уберечь север области и от весеннего паводка, который накрывает города и поселки, когда происходит вскрытие рек.

98 населенных пунктов Иркутской области в этом году попадают в зону возможного затопления. Паводки ожидают в Качугском, Жигаловском, Усть-Кутском, Киренском, Тайшетском, Чунском, Зиминском, Катангском, Казачинско-Ленском, Заларинском, Нижнеудинском районах. Сейчас обстановка в области стабильная. По оценкам специалистов, вскрытие рек уже началось и продлится до 9 мая. Возможно образование заторов льда и выход из берегов Лены, Бирюсы, Ии, Нижней Тунгуски, Киренги и малых рек Приангарья. Эти водоемы могут затопить пониженные участки местности. Сотрудники МЧС уже начали противопаводковые мероприятия, чтобы смягчить все риски и быть в полной готовности при ЧП.

Евгений Гоголев, заместитель руководителя главного управления МЧС России по Иркутской области: Предусмотрена группировка сил и средств. Это более 16 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц техники, 289 плавсредств и 3 воздушных судна. в паводкоопасных районах спланировано развертывание 8 межведомственных рабочих групп с началом работы 13 по 24 апреля.

Предупредить, а не ликвидировать — главная задача на сегодня. И с этой задачей нужно справиться во что бы то ни стало. И тогда, возможно, у тех, для кого большая вода, летняя или весенняя, уже не будет большой трагедией. И тогда, возможно, у тех, кто ежегодно страдал от паводков, терял урожай, скот, дома, будет своя, но уже другая — счастливая — история.



