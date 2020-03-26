«Своя история»: стопкоронавирус

Ценовая ситуация в Иркутской области стабильна. Об этом сообщает служба потребительского рынка. В объектах оптовой и розничной торговли исследуют наличие 52 наименований продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости, а также цену на них. При этом в торговых объектах, находящихся под наблюдением ведомства, впервые за неделю было установлено снижение цены на крупу гречневую на 8%. Тем временем в регионе выявлено 17 фактов нарушения режима самоизоляции. На сегодня случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

Валерия ТРОШИНА: Друзья, здравствуйте! Я Лера. Прилетела из Ливана 14 числа, в Иркутск 18 числа вернулась, и мой работодатель сказал мне, чтобы я позвонила на горячую линию минздрава и сообщила, откуда я вернулась.

В режиме самоизоляции так может начинаться любая «своя история». Лера Трошина рассказывает, что дома не скучает: занимается спортом, уборкой, смотрит сериалы.

На «скорой» все спокойно. В час пик — с 16 до 24 часов — в Иркутске работают 64 медицинские бригады. Но это, объясняют нам, немного. И только если есть подозрение на ОРВИ и уж тем более человек недавно вернулся из-за границы, алгоритм действий особый. И первое правило для врача — защитный костюм и маска. А вот пациента с заражением сразу может выдать его пульс.

Михаил КОЗИЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА по КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЕ ИРКУТСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: Надевается на палец, показывается степень напряжения кислорода крови. По этому уже показателю сотрудники бригады оценивают состояние пациента, если необходимо, проводят кислородотерапию, если состояние крайне тяжелое — ИВЛ.

Пока все дома — около трех тысяч человек в Иркутской области сегодня на карантине. За их режимом самоизоляции следят участковые. Не пугайтесь — общаются через дверь или по домофону. Главное — убедиться: человек дома и жалоб на здоровье не имеет. Врачи объясняют: даже если у вас нет симптомов заболевания, необходимо 14 дней оставаться дома. За нарушение режима штраф. А если есть вопросы, звоните на круглосуточную горячую линию.

Особый пропускной режим с начала эпидемиологического периода в Иркутском аэропорту. Досмотрено около 300 рейсов, больше 45 тысяч пассажиров, прибывших из стран группы риска. После того как границы закрыли, на особом контроле рейсы из Москвы. После посадки самолета в Иркутске на борт московских рейсов поднимаются медики здравпункта аэропорта в защитных костюмах. Тепловизором они дистанционно измеряют температуру тела каждого пассажира и членов экипажа. В аэропорту меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции принимают с первых дней возникновения угрозы: персонал работает в защитных масках.

Ирина НОМОКОНОВА, ФЕЛЬДШЕР ЗДРАВПУНКТА АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИРКУТСК»: Спрашиваем жалобы, если есть у пассажиров на рейсе, тогда отправляем к врачу на дальнейший осмотр или изоляцию. На сегодня мы ничего не выявляли.

И, тем не менее, все и всё на страже. Особые меры введены и в региональном правительстве. На входе медики измеряют температуру, также необходимо обеззаразить руки антисептиком.

На авиа- и железнодорожном транспорте в Иркутске проводят тренировки, чтобы отработать алгоритм действий при выявлении пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Пассажиропоток за последние недели значительно снизился. Тем не менее, ежедневно здесь бывают сотни людей. Глава региона обсуждает усиление мер по профилактике.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Ситуацию нужно постоянно контролировать. Информацию подавать обо всех возможных нарушениях температурного режима. Отдельная изоляция, подумайте, где это, какое купе, чтобы до приезда медперсонала человек был уже изолирован.

Игорь Кобзев на железнодорожном вокзале общается с пассажирами. Вместе звонят на телефон горячей линии. На первые два звонка никто не отвечает. После трубку берут, на вопросы дают разъяснение.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Надо этот вопрос тоже дорабатывать, в любое время житель имеет право позвонить на горячую линию и получить квалифицированную информацию по всем вопросам. Это снизит напряженность.

Стратегический запас. Миллион одноразовых медицинских масок и миллион респираторного типа закупит в ближайшее время Иркутская область. На сегодня дефицит есть. Первая партия масок поступит в регион до 7 апреля, вторая — до 20-го. Стоимость — 30 рублей.

Константин ЗАЙЦЕВ, И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: У нас в планах и следующая неделя поставки. И далее все запланировано. Все оплачивается. Резервный фонд уже выделяет средства на закупку всех необходимых и масок, и препаратов.

Глава региона Игорь Кобзев лично держит на контроле весь комплекс противоэпидемических действий. Регулярно проходят оперативные совещания. На дистанционное образование перешли вузы, иногородние студенты разъехались по домам.

Елизавета КУПРЯКОВА, СТУДЕНТКА ИГУ: Администрация ИГУ совместно с профсоюзной организацией студенческой разрабатывает различные программы по внеучебной деятельности, в том числе в дистанционном формате. Это программы по самообразованию, саморазвитию.

В школах пора каникул. Но их продлят для желающих. Уже в эти дни родители должны определиться: ребенок будет посещать школу или уйдет на обучение через интернет. Кстати, обучение онлайн ничуть не уступает уже привычной форме.

Светлана НЕЧАЕВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ №17 г. ИРКУТСКА: Можно генерировать различные задания, интересна обратная связь, можно онлайн-конференцию подключить.

Уйти в сеть согласна и мама двоих школьников Татьяна. Первоклашка Алина и шестиклассник Костя только «за». Где-то можно и попозже встать с утра, но при этом учение — свет. И дети с этим согласны.

Татьяна КОШЕЧКИНА, МАМА ШКОЛЬНИКОВ: Мне будет спокойнее, если дети будут дома. Встанем, сделаем задания необходимые, прогуляемся, пока это не запрещено.

Тяжелее всего сейчас пожилым людям. Они в группе риска. Врачи рекомендуют им не выходить из дома, пока не закончится карантин. Сходить за покупками помогают волонтеры. Сегодня «тимуровцы» спешат к Светлане Александровне. Покупки строго по списку, обращают внимание на цену товара, а также на срок годности, отсутствие ГМО. Также волонтеры могут купить лекарства, помочь с коммунальными платежами и даже погулять с вашей собакой.

Виталий МАТВЕЕВ, ВОЛОНТЕР: Мы отдадим пакет непосредственно на расстоянии и предварительно еще постараемся ее попросить держаться на расстоянии для того, чтобы не было опасностей в том плане, что заразится — не заразится. Светлана АРДАШИРОВА, ПЕНСИОНЕРКА: Очень удобно. Главное, чтобы продукты принесли, и нам не ходить.

Своя история у всех наших героев. Они берегут себя и свою семью, сидят дома или безбоязненно летают в самолетах. А еще заряжают таким нужным позитивом во время массовой пандемии.

Валерия ТРОШИНА: Ребята, давайте, не сдавайтесь, ничего страшного, доставка продуктов в Иркутске есть. Можно заказать еду домой, мне сегодня даже доставили конфеты.



