«Своя история»: область под огнем

Меньше огня, потому что ведется жесткая борьба с огнем в лесах Иркутской области. Уже месяц, как в регионе ввели особый противопожарный режим. За это время ликвидировали более 200 возгораний. Но о новых сообщают каждый день. Кто виноват, что лес горит, и кто больше всех страдает от безжалостной стихии, причина которой зачастую поджог? В эфире «Своя история».

Там, где стоял зеленый лес, теперь обугленные стволы. Качугский район. Пламя сжирало все на своем пути. Деревья, животные — все погибло в огне.

У медведицы Йохо своя печальная история. Ее малышкой спасли от огня в Ангарском районе. Теперь она живет в зоогалерее. Людмила Ивушкина уже много лет растит Йохо, которой вернуться в среду обитания нельзя.

Людмила ИВУШКИНА, КООРДИНАТОР ИРКУТСКОЙ ЗООГАЛЕРЕИ:

Животные в природе распределены равномерно. Каждый находит нишу и в этой нише живет: размножается, находит себе пищу, находит партнеров, выкармливает потомство. А когда куски леса просто выгорают, там нет места для гнездования, нет места для жизни, нет места для сбора пищи, другие участки уже заняты. А вообще, конечно, от пожара бегут все. И белки, и птицы. Очень много гибнет кладок в это время. Пожар — это страшно.

Зачастую причины лесных пожаров — неосторожное обращение с огнем или специальные поджоги. Лес стал разменной монетой в политических или экономических войнах на протяжении нескольких лет. Так случилось в конце апреля в Усть-Кутском районе. Там следователи выясняют причастность чиновника к поджогу травы вблизи лесополосы. Пожарные огонь потушили, а на месте заметили человека, который является сотрудником администрации. Использовать поджоги в борьбе с оппонентами недопустимо. Глава региона дал жесткую оценку этой ситуации.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

По данному факту правоохранительные органы проведут дознание, и соответствующие кадровые решения мною будут приняты. Когда два чиновника выясняют межличностные отношения, это очень плохо, это плохо не только для чиновничества, это плохо для всех жителей Иркутской области. Я полностью поддерживаю президента о несении уголовной ответственности за умышленные поджоги.

Еще пример: 12 мая дым заметили в Куйтунском районе. Местный житель сжигал сухую растительность, и огонь перешел на земли лесного фонда. Потушили в тот же день.

Олег КАМЕНЩИКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по КУЙТУНСКОМУ ЛЕСНИЧЕСТВУ:

Пахал и по неосторожности, как из объяснения. Вот и загорелось оно. И потом был переход в лесной массив.

Другой случай в Качугском районе. Незаконная рубка. Задержали 13 человек. Ущерб лесному фонду оценили в 6 миллионов рублей. А до этого в Качугском районе зафиксировали крупный пожар. Он затронул почти 4,5 тысячи гектаров леса. Чаще всего именно «черные» лесорубы оказываются виновными в поджогах леса. Огнем они пытаются замести следы.

Дмитрий ПЕТРЕНЕВ, И.О. МИНИСТРА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы предотвратили эту развивающуюся ситуацию с поджогами. У нас обнаружено было там больше 12-14 очагов разных поджогов в лесах. Такими своевременными мерами, своевременным наращиванием сил и средств. Мы вышли на нормальное контролирование пожарной обстановки.

Тем временем в области уже больше месяца сражаются с огнем. В помощь новая техника. Например, бульдозер Б11. Именно с его помощью ликвидировали первые пожары в Иркутском районе. У машины мощность несколько сотен лошадиных сил. Он легко свалит даже деревья диаметром в 40 сантиметров.

Александр САКЛАКОВ, ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ:

Она уже не раз участвовала в тушении пожаров. Она и по болоту ходила у нас в апреле, и пожары опахивали. На данный момент все в ней хорошо.

В полной готовности не только техника. Когда фиксируют возгорание, пожарным нельзя терять ни минуты.

Ранцевые лесные огнетушители приготовлены для каждого бойца. В одной только пожарно-химической станции 3 типа в Иркутске ежедневно дежурит команда из 12 человек. Несколько минут на сборы, и лесопожарная бригада готова к выезду.

К очагам возгораний команда выезжает каждый день. Хотя прошлый год был для них гораздо сложнее. Введенный особый противопожарный режим заметно повлиял на работу. В 2019-м после майских праздников в Иркутском районе зафиксировали больше 30 пожаров. Сейчас вдвое меньше.

Сергей ЕРМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНО-ХИМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 3 ТИПА РЕГИОНАЛЬНОГО ЛЕСОПОЖАРНОГО ЦЕНТРА в г. ИРКУТСКЕ:

На территории Иркутского лесничества ликвидировано 18 лесных пожаров. В том числе, 16 пожаров в апреле и 2 пожара в мае. Что значительно меньше и по количеству, и по площади по сравнению с 2019 годом.

В Иркутской базе авиационной охраны лесов следят за пожарной обстановкой. Используют спутниковое, авиационное, наземное и видеонаблюдение.

Михаил ЧУРУКСАЕВ, ВРЕМЕННО ЗАМЕЩАЮЩИЙ ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Большое количество пожаров у нас по трассе М-53. И там, где находятся дороги регионального значения. Время реагирования у нас на сегодняшний день составляет 93% пожаров потушенных в первые сутки.

С 10 апреля в регионе потушили 250 пожаров. Большинство из них в первые сутки. Площадь, пройденная огнем, уменьшилась в сравнении с прошлым годом почти в 5 раз, с 90 до 19 тысяч гектаров. Это и есть показатель эффективной работы. Сегодня борьбе с лесными пожарами со стороны областных властей особое внимание. Глава региона держит ситуацию на личном контроле. Игорь Кобзев поручил еженедельно докладывать о фактах нарушения лесного законодательства.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Информационно это должно быть все вынесено на сайте правительства Иркутской области. Еженедельно. Сколько произошло, факт по всем рубкам, принятые решения, взаимодействие с МВД и дальше нарастающим итогом.

В небольшую Иркутскую зоогалерею каждый сезон везут косуль, белок, лисиц и зайцев. Их дом сгорел. У каждого из тысяч жителей леса есть своя история, по которой прошелся огонь.



