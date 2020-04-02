«Своя история»: лесной дозор

Особый противопожарный режим в южных районах Иркутской области введут через неделю. Подготовку к нему в этом году начали намного раньше. Сказался «горячий» урок 2019-го, когда в одном из самых зеленых субъектов страны выгорело более 600 тысяч гектаров тайги. Чему научила та ситуация? Какие решения приняли? И кто несет «лесной дозор»? В эфире рубрика «Своя история».

Внимание, работает МЧС! Сухую траву жгут только днем и только в безветренную погоду. Все для того, чтобы в дальнейшем избежать крупных природных пожаров и их перехода на жилой сектор и дачные участки. Традиционно начинают со Слюдянского района и далее по всей области. На жесткий контроль взяли опасные места. Завершат работу до 10 апреля.

Алексей МОРОЗ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПЯТОЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ по ОХРАНЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА г. ИРКУТСКА: Запланированы поля по улицам Полярной, Боково, вдоль железных дорог, объездная, там то же самое будем делать в ближайшее время. Данная работа помогает, и уже в близлежащие дома, в садоводства мы уже на них не выезжаем.

Среди наземной техники эта рабочая лошадка — видавший виды гусеничный трактор. Он хоть куда, и без него сложно тушить пожары в труднодоступных участках и во время серьезных возгораний. На пожарно-химической станции 3 типа 33 единица техники: автомобильная, тракторная, бульдозеры.

Сергей ЕРМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ПХС 3 ТИПА г. ИРКУТСКА ФИЛИАЛА «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР» ОГАО «ЛЕСХОЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»: Новую технику в этом году получали. «Белорус», бульдозер, трактор, 2 малых лесопатрульных комплекса по нацпроекту. В каждой система ГЛОНАСС. В региональном диспетчерском пункте вся техника отслеживается. И также мы имеем возможность маневрировать этой техникой.

Обзор из кабины, дальность полета, маневренность. Легендарный Ан-2 идеально подходит для задач по тушению пожаров. Эта модель самолета выпущена в 80-х годах. И до сих пор в строю и просто необходима. В небе летчик-наблюдатель «обрисовывает» границы пожара, составляет карту и сбрасывает ее по системе «Вымпел» наземным группировкам пожарных.

Павел КЛЮКИН, КОМАНДИР САМОЛЕТНОГО ЗВЕНА: Это мешочек с грузом, туда помещается карта, мы снижаемся до определенной высоты над бригадой, которая работает на земле и выполняем сброс «Вымпела», они находят карту, сличают обстановку и дальше выполняют свои задачи.

В этом году количество судов Ан-2 увеличили на 20%. Дополнительно самолет будет нести службу в Усть-Куте. Ан-2 хорош еще тем, что авиапатрулирование, поиск пожаров ведут сразу с парашютистами на борту.

Евгений ПУШМИН, КОМАНДИР АВИАЗВЕНА АУ «ИРКУТСКАЯ АВИАБАЗА»: Если вдруг понадобится помощь пожарным или нужна будет защита населенного пункта, у нас бывают такие ситуации в области, поэтому и приходится применять оборону населенного пункта, помимо основной задачи по тушению пожаров.

Десантники Иркутской области на 2 недели раньше обычного начали тренировки. Отрабатывают прыжки с 12-метровой вышки, это имитация спуска с вертолета Ми-8. После оттачивают действия в реальных условиях. Особо непростой ситуация была в прошлом году.

Сергей ВАЛЬГОТ, ДЕСАНТНИК: По всей области, начиная от Иркутска и заканчивая северными районами: Киренск, Казачинско-Ленский район, в этом году прогнозы устраивать не будем по поводу горимости, но мы готовы.

Силы и средства перед наступлением пожароопасного периода в Иркутской области месяц назад проверила вице-премьер России Виктория Абрамченко. В прошлом году наш регион стал лидером по площади возгораний. Режим ЧС ввели очень поздно, говорят эксперты. Но есть регионы, которые ликвидировали пожары в течение первых суток, и позитивные практики нужно использовать. В пример ставят республику Коми, Пермский край и Владимирскую область. Виктория Абрамченко говорит, что к 2030 году вклад лесного комплекса в ВВП страны должен быть увеличен вдвое. И потенциал есть. Только необходима новая стратегия развития лесного комплекса. И здесь важно все: от лесоустройства до глубокой переработки древесины. Но в первую очередь, конечно, вывести отрасль из кризиса, обеспечить ее прозрачность.

Виктория АБРАМЧЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ: Мы должны отслеживать всю цепочку, откуда происходит этот лес, у кого есть право продавать конкретный объем древесины, дальше должны понимать, что это за древесина. Прозрачность возможно обеспечить в рамках федеральной информационной системы.

Оперативное реагирование и тушение возгораний в первые 24 часа — такую задачу ставит глава региона. Игорь Кобзев с опытом работы как замглавы МЧС хорошо знаком со спецификой спасательной деятельности и знает, что нужно делать, чтобы предупредить и минимизировать ущерб от стихии. Кроме того, он возвращает Иркутскую область в федеральную повестку, привлекает внимание госорганов к нуждам и проблемам региона. Точки риска уже известны. Группировку экстренных служб усилят, и они будут максимально мобильны.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Финансирование этих вопросов, в том числе в качестве поощрительных выплат, в конце года мы производить будем в полном объеме. Те, кто будут защищать свои населенные пункты, леса, тоже будут поощрены. Формат работы должен полностью измениться.

Еще одна из задач — пересмотреть работу с лесопользователями. Эксперты убеждены: в регионах, где арендаторы бережно относятся к лесу, там он не горит.

Дмитрий ЛЫСАКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ: В случае возникновения ЧС в пожароопасном сезоне мы готовы выделять технику специальную для тушения: бульдозеры, тракторы. Дадим в помощь людей для помощи пожарным.

Помогает пожарным и лесничий патруль. Свои участки постоянно держат на контроле. И визуально, и опять же в помощь система ГЛОНАСС.

Антон ГОНЧАР, ЗАМНАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА по ХОМУТОВСКОМУ УЧАСТКОВОМУ ЛЕСНИЧЕСТВУ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сейчас намного проще, мы сразу определяем квартал и уже быстрее определяем ущерб, соответственно, причиненный лесному фонду.

Антон и Евгений лесничими работают 9 лет. Они, как лесной дозор, в такой сложный период постоянно выходят на патрулирование своих участков. Прошлый год, рассказывают, был самым горячим. Так, на защите поселка Усть-Балей в Иркутском районе стояли 3 дня. При этом на бумаге тушением пожара занимается лесопожарный центр, но на самом деле не только он.

Евгений ГЕРАСИМОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по ХОМУТОВСКОМУ УЧАСТКОВОМУ ЛЕСНИЧЕСТВУ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы тоже тушим пожары. У нас есть всегда с собой в авто ранцевые огнетушители, лопаты.

За 2019 год Иркутская область лишилась более 600 тысяч гектаров леса. Это и незаконные рубки, и лесные пожары. Именно поэтому задача, которая стоит перед регионом сейчас, не только защищать насаждения, но и активно их восстанавливать. Для этой цели в Братске решено создать крупное предприятие по выращиванию саженцев для всей области. В каждую так называемую кассету попадает по два семени сосны. Почва — это торф, который подходит для выращивания деревьев, и песок.

Сергей АНОПРИЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и ЭКОЛОГИИ РФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА: Иркутская область не самый простой регион в теме прохождения пожароопасного периода в 2019 году. Поэтому тема лесовосстановления архиважна. И не только на территории Иркутской области, это все же один из показателей федерального проекта.

Полтора миллиона саженцев в год сможет производить тепличный комплекс в Братске. У крупного лесопитомника в Мегете планка намного выше — 10 млн. ежегодно.

Михаил ЧУРУКСАЕВ, ВЗД ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Все саженцы будут высаживаться на вырубках, на площадях, которые прошли лесные пожары. Сейчас у нас компенсация пройденных площадей лесными пожарами и рубками 84 процента.

Главная задача от главы региона Игоря Кобзева в этом вопросе — к 2024 году достичь 100-процентного результата по воспроизводству лесного богатства Иркутской области. А лесной дозор начеку.



