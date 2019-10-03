Строительство жилья в Тулуне идет по графику

Ход работ в новых микрорайонах — Сосновый Бор и Березовая Роща — проверили губернатор Сергей Левченко, председатель правительства региона Руслан Болотов и министр строительства Приангарья Светлана Свиркина. В микрорайоне Березовая Роща возведут индивидуальные жилые дома, каждый с земельным участком по 15 соток. В первой очереди строительство 400 зданий. А ровно через год там должно стоять уже полторы тысячи домов, а также школа на 1275 мест и детский сад.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Будущие жители уже составили предварительные договоры для того, чтобы они перешли в их собственность. Кроме этого, еще два дома здесь на въезде сделаны, уже закончены две недели назад, они тоже ждут своих жильцов, своих семей, которые их выберут. В общей сложности будет 6 подрядчиков. Плюс еще будет дана возможность людям по отдельной улице построить самим.

А микрорайон Сосновый Бор возводят недалеко от микрорайона Угольщиков. Там появится 21 двухэтажный многоквартирный дом из пенобетона. Жить в них смогут более 500 человек.