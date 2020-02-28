Строительство жилья для переселенцев из аварийного фонда будет поставлено под народный контроль

С такой инициативой выступил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Будущих жильцов новых домов включат в состав комиссий по приемке объектов, чтобы качество и сроки строительства соответствовали заявленным параметрам. Отметим, что в регионе действуют три программы по переселению из аварийного жилья. Одну из них реализуют совместно с федеральным фондом содействия реформированию ЖКХ. Вторая — региональная. По ней сокращают непригодный для проживания жилфонд. А третью реализуют в четырех территориях, через которые проходит БАМ. Общий объем аварийного жилья в Иркутской области составляет более 626 тысяч квадратных метров. В таких домах живут 35,5 тысяч человек. Отдельно стоит вопрос по территориям, которые пострадали от прошлогоднего наводнения. Особое внимание в реализации переселения глава региона обратил на два аспекта.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Качество и сроки, когда эти работы должны быть завершены. Все работы должны быть согласованы с муниципальными властями. И необходимо этого графика жестко придерживаться.

Контроль будет осуществляться со стороны регионального правительства, муниципалитетов и общественности.