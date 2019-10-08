Строительство социальных объектов — одна из приоритетных задач правительства

Это отметил губернатор региона Сергей Левченко на встрече с мэрами районов. Так, в прошлом году в поселке Целинный Нукутского района начали строительство школы. Объект финансируют по программе «Развитие образования Иркутской области». Сейчас учебное заведение там размещается в двух приспособленных территориях и спрос на новое здание очень большой. Потребность в учебных заведениях есть и в других населенных пунктах района.

Сергей ГОМБОЕВ, МЭР НУКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Динамически наш Нукутский район развивается. У нас прирост населения идет. И, конечно, надо строить не только школы, но и детские сады и сферу здравоохранения, как-то надо качество улучшать. Но сегодня на встрече я попросил школу в поселке Ново-Нукутский на 250 мест. Документация у нас есть в наличии, надо, чтобы нас включили в программу для строительства школы на 250 мест.

Также обсудили вопросы сельского хозяйства и ремонт дорог. Так, одна из первостепенных задач в Боханском районе — ремонт дороги Бохан-Тихоновка. Экспертиза уже пройдена, общая стоимость объекта 554 миллиона рублей. Ремонт дорог и строительство дорожной инфраструктуры — острый вопрос и в Аларском районе. Губернатор подчеркнул: правительство готово поддержать территорию, но важно тщательно спланировать финансовые обязательства, чтобы не допустить перекосов. Встречи с недавно избранными главами территорий сейчас как раз необходимы для того, чтобы услышать о первоочередных задачах, которые предстоит решать совместно.