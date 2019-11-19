Стоимость услуг по отлову бездомных животных, возможно, возрастет

Служба ветеринарии Иркутской области рассматривает этот вопрос. Отлов, транспортировка, оказание ветпомощи, стерилизация собак и кошек — все эти услуги могут стать дороже с 2020 года. Последнее увеличение было в 2016-м. Причина пересмотра ценовой политики сейчас — изменение стоимости транспортных услуг, кормов, повышение расходов по отлову и содержанию бездомных животных. В службе ветеринарии также напомнили, что контроль за деятельностью специализированных организаций в части отлова и содержания безнадзорных животных осуществляют органы местного самоуправления. Именно их администрации и заключают контракты на осуществление этих видов услуг.