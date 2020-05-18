Стипендии для одаренных детей увеличат до 50 тысяч рублей

Стипендии для одаренных детей увеличат до 50 тысяч рублей

18.05.20

Об этом на встрече в онлайн-режиме с одаренными детьми заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Также глава региона рассказал о мерах финансовой поддержки для педагогов и планах по развитию дополнительного образования. На дистанционной встрече стипендиаты поделились разработками своих проектов и планами на будущее. Игорь Кобзев выразил уверенность в том, что сегодняшние школьники останутся в Иркутской области и будут работать на благо родного края.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Очень рад вас всех видеть и хочу с вами поговорить, послушать вас. Обсудить проблемные вопросы. Вы наше будущее, вы будете и дальше творить. Я на вас надеюсь. Вы наша надежда и опора.

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