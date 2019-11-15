Сроки действия свидетельств на проведение капитального ремонта для жителей затопленных территорий региона продлены

Сроки действия свидетельств на проведение капитального ремонта для жителей затопленных территорий региона продлены

15.11.19

Об этом сообщила глава министерства строительства Иркутской области Светлана Свиркина. В данное время в зоне паводка высадился очередной десант специалистов служб жилнадзора и стройнадзора. Среди их задач, в том числе, прием жилья, которое уже отремонтировано, а первый этап работ оплачен. Также работники ведомств соберут заявления на проведение капитального ремонта с тех, кто еще не успел их подать ранее.

 

Светлана СВИРКИНА, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА и ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Вчера на правительственной комиссии было принято решение о продлении свидетельств на капремонт. Мы, правительство, как раз и ходатайствовали по этой теме. Это важно с чем, что у многих капремонт именно со второй волной паводка, когда поднялись грунтовые воды, сами люди говорят, что можно сделать только какой-то минимальный ремонт. А основной ремонт будет проводиться на следующий год летом, когда все оттает и будет понятно, как дом поведет себя в этих условиях.

 

На сегодня жилье 2700 человек должно попасть под капремонт. Половина этих людей заявления подали и получили свидетельства.

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