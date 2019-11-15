Сроки действия свидетельств на проведение капитального ремонта для жителей затопленных территорий региона продлены

Об этом сообщила глава министерства строительства Иркутской области Светлана Свиркина. В данное время в зоне паводка высадился очередной десант специалистов служб жилнадзора и стройнадзора. Среди их задач, в том числе, прием жилья, которое уже отремонтировано, а первый этап работ оплачен. Также работники ведомств соберут заявления на проведение капитального ремонта с тех, кто еще не успел их подать ранее.

Светлана СВИРКИНА, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА и ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вчера на правительственной комиссии было принято решение о продлении свидетельств на капремонт. Мы, правительство, как раз и ходатайствовали по этой теме. Это важно с чем, что у многих капремонт именно со второй волной паводка, когда поднялись грунтовые воды, сами люди говорят, что можно сделать только какой-то минимальный ремонт. А основной ремонт будет проводиться на следующий год летом, когда все оттает и будет понятно, как дом поведет себя в этих условиях.

На сегодня жилье 2700 человек должно попасть под капремонт. Половина этих людей заявления подали и получили свидетельства.