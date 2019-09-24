Спортсмены из Усть-Кута стали победителями Спартакиады северных территорий Иркутской области

Соревнования прошли в Киренске. В них участвовали пять команд из Братска, Усть-Кута, Братского, Киренского и Казачинско-Ленского районов. Они состязались в мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, шахматах и беге. Второе место заняла команда Киренского района, третье место у сборной Братского района. Организаторы таких состязаний — министерство спорта Иркутской области при поддержке администрации Киренского района.

Кирилл СВИСТЕЛИН, МЭР г. КИРЕНСКА: Мы рады нашим гостям. Всем желаем счастья, удачи и благополучия. Но особенно я хочу поблагодарить министерство спорта Иркутской области за то, что выбрали именно Киренский район местом проведения соревнований. Север становится ближе и здорово, что мы можем проводить здесь соревнования северных территорий. А стадион уже для этого есть.