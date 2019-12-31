Спортивные итоги Иркутской области

Особенно ярких событий в иркутском спорте в 2019 году не было. Поэтому начнем с околоспортивного события. Это спад зрительского интереса к играм «Байкал-Энергии».

Так, официально матч с «Мурманом» собрал 520 болельщиков. Хотя, скорее всего, если посмотреть на трибуны, зрителей было меньше. И даже если отбросить тот факт, что игра проходила днем в субботу, которая считалась рабочей, можно констатировать одно: русский хоккей в кризисе. Причины тому разные. Это и отсутствие комфортных условий, и качество игры команды, которую весь 2019-й лихорадило. «Байкал-Энергия» впервые за несколько лет осталась без медалей, проиграв бронзу «Трубнику». Потом невнятное выступление на Кубке России и Кубке мира. Частичная смена клубных цветов. Отставка Андрея Рушкина. Единственный яркий момент — это золотая медаль молодежного чемпиона мира. Ее в составе сборной страны завоевал Николай Иващенко.

Впрочем, доброе дело в этом году сделали и сами игроки «Байкал-Энергии». Они скинулись и помогли провести первый международный турнир по флорболу. Это такая разновидность хоккея с мячом. Играют в зале. Инициатор — легенда иркутского ХСМ Александр Насонов. По его словам, министерство спорта региона в последний момент отказало в финансировании, но друзья-игроки пришли на помощь и соревнования состоялись.

Александр НАСОНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФЛОРБОЛА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Игроки ХК «Байкал-Энергия» — генеральные спонсоры турнира. Все, что сейчас происходит на поле, все борта, подготовка — все за их счет. Для Иркутска это вообще первые такие соревнования. А вообще раньше в России соревнования по флорболу проводили только в Новосибирске и Омске, где находятся базы, центры этого вида спорта.

А вот игроки футбольного «Зенита» так поступить бы не смогли. И не потому, что жадные. Просто им самим зарплату и премиальные не платят уже полгода. На зимнюю паузу иркутский клуб ушел с долгами, находясь на последней строчке в турнирной таблице второго дивизиона. Хотя в последнем матче осенней стадии обыграл одного из лидеров — «Сахалин».

Владимир ТОЛМАЧЕВ, ПОЛУЗАЩИТНИК ФК «ЗЕНИТ» (ИРКУТСК): Мы, наконец-то, выиграли. Несмотря на ту тяжелую ситуацию, которая сейчас есть в клубе. Я думаю, все об этом знают. Спасибо болельщикам, что поддерживают нас.

Ровно год назад, 30 декабря 2018-го, из-за отсутствия финансирования закрылся баскетбольный клуб «Иркут». В связи с этим он покинул суперлигу-1. Болельщики, коих в областном центре немало, сильно переживали по этому поводу. В августе появилась радостная информация, что началось возрождение команды. В новом сезоне «оранжево-черные» заявились во вторую суперлигу. Сейчас идут на 5 месте из 7. Впрочем, отрыв от третьего места небольшой. Поэтому, как говорят болельщики, верим в команду.

Естественно, были и очень хорошие моменты. Так, в Иркутске в очередной раз прошли крупные турниры по самбо и армейскому рукопашному бою. Были наши земляки и победителями в турнирах по теннису, тхэквондо, дзюдо. В общем, если говорить просто, год получился сложным, но интересным.