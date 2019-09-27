Специальный репортаж: туризм в Иркутской области

Кому на Байкале отдыхать хорошо? Летний сезон подошел к концу. И сегодня, во Всемирный день туризма, мы решили подвести итоги. Кстати, в этом году Байкал вошел в пятерку самых популярных озер для семейного летнего отдыха в малых городах. Какие места пользуются большим спросом и развивается ли в Иркутской области круглогодичный турсезон – об этом в речь пойдет специальном репортаже.

Озеро Байкал — жемчужина России, место силы и притяжения. Ежедневно из разных уголков страны граждане приезжают сюда, чтобы насладиться этими потрясающими видами. Но также здесь бывают и иностранные туристы. Именно поэтому Байкал занял пятое место среди самых популярных мест для отдыха.

А именно: Байкал в этом году вошел в пятерку самых популярных озер для семейного отдыха в малых городах. И это неслучайно, ведь красоты озера манят даже искушенных туристов. Сейчас особенно заметно, как развиваются разные направления отдыха: экстремальный, пляжный, пеший, гастрономический. И это только малая часть.

Алексей СТРЕЛЮК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТУРАГЕНСТВА: То, что мы предлагаем, — это формат, который мы называем «комфортные приключения». Так или иначе, это относительно активный отдых. Это могут быть джипы, вертолет, походы, сплавы, каяки. Но при этом сохраняем комфортные условия. Конечно, западный берег — это участок от Ольхона до самого юга, это поселок Култук, где сосредоточены наши природные визитные карточки.

Особой популярностью пользуется остров Ольхон. Самый загадочный, самый большой, самый неизведанный. Иностранные туристы устраивают туда паломничество, иркутяне же считают своим долгом хотя бы раз в году побывать на Ольхоне, зарядиться энергией, встретить рассвет на мысе Хобой, прогуляться по Сарайскому пляжу. Поэтому летом на паром выстраиваются очереди, и люди готовы ждать. Ведь Ольхон — это сердце Байкала.

— Мы традиционно ездим каждый год. Нам там нравится. — Давно не была, вот ребенку 15 лет, была последний раз лет 16 назад. Решила показать, на пароме прокатить, Ольхон показать.

Второй по популярности маршрут для семей — это Большая байкальская тропа. Только в 2019 году ее посетили более 7000 человек. В основном, это русские туристы. Проходит маршрут по территории Прибайкальского нацпарка, поэтому гостям необходимо зарегистрироваться. Пешую прогулку протяженностью в 24 километра от Листвянки до Больших Котов могут осилить даже дети. Виды с тропы открываются удивительные. За каждым мысом Байкал будто меняет облик и цвет. Изобилие редких растений, цветов, которые можно увидеть только здесь, в центре Восточной Сибири. На сегодняшний день оборудованная тропа начинается от поселка Листвянка и заканчивается в Большом Голоустном. Это 55 километров пути. Создание ББТ не завершено. Тропа соединит три национальных парка и три заповедника.

Кристина ГЛОТОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТУРИЗМА и РЕКРЕАЦИИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА: По ББТ всегда шли, но отличие от того же Ольхона в том, что это более семейная тропа, то есть там идут, в основном, не группы туристов, а наши. На ней есть участки, которые могут пройти вместе с детьми. Это, например, от Листвянки до Больших Котов. И в том, что это может быть маршрут одного дня.

Однодневное путешествие по достопримечательностям озера можно совершить по Кругобайкальской железной дороге. Это еще одно популярное направление туризма в Иркутской области. Проходит оно от поселка Култук до станции «Порт Байкал». КБЖД — это памятник инженерного искусства, в этом году отметит 114 лет. Во время движения паровоза можно слушать экскурсовода, который расскажет обо всех особенностях, пролегающих на маршруте. На КБЖД 38 тоннелей общей длиной больше 9 тысяч метров. Самый длинный — 777 метров, а самый короткий — тоннель желаний — всего 31 метр. По насыщенности инженерными сооружениями КБЖД не имеет равных в России и занимает одно из первых мест в мире. Тоннели и каменные галереи КБЖД уникальны тем, что они строились по нетиповым проектам и не были перестроены в последующие годы, по сей день сохранив первоначальный замысел архитекторов и инженеров начала XX века. Туристы восхищаются каменными стенами, рукотворными водопадами и просто мощью и великолепием Байкала.

— Мне нравится, что поезд, которым мы едем, останавливается и на достаточно длительное время. Это позволяет увидеть много интересного. У вас прекрасная история. Эти стены, столько труда. Невероятно. — Я впервые на Байкале, ощущение, что он очень великий, красивый, бесконечный. Мы также ходили в Байкальский музей, и там нам показали, какие разные и неповторимые животные живут в озере. Красоты поражают, когда видишь всю эту мощь, замирает сердце. — Вы знаете, для меня это путешествие в прошлое. Я вспоминаю, как я 30 лет назад в этих местах был. Здорово, конечно.

Имеются и нововведения для удобства туристов: онлайн-камеры, раздельный сбор мусора в каждом вагоне, субботний дневной короткий рейс. И, самое главное, маршрут КБЖД в этом году будет работать круглый год.

Роман ГУРСКИЙ, МАРКЕТОЛОГ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИГОРОДНОЙ ПАССАЖИРСКОЙ КОМПАНИИ: Мы предлагаем увлекательное путешествие на трех видах транспорта: железнодорожный, автобусный и водный. В настоящее время больше преобладают туристы из стран Юго-Восточной Азии, в частности из Китая и Южной Кореи, им очень нравится Байкал, те красоты КБЖД, которые они могут увидеть. И, безусловно, наше предложение пользуется спросом.

За летний сезон общий поток туристов, говорят специалисты, пока на уровне прошлого года. Это более 700 тысяч человек. А вот иностранных гостей стало на 35% больше. Помимо традиционно китайских граждан, которые посещают наш регион, а их больше 120 тысяч, Байкал набирает популярность у туристов из таких стран, как Южная Корея, Германия, Франция, Япония, Польша.

Екатерина СЛИВИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ АГЕНСТВА по ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Наш регион, он, наверное, отличается от других регионов нашей страны в том, что у нас такой достаточно сильный интернационал выражен при посещении региона. Учитывая, что у нас не только авиасообщение развито со странами Юго-Восточной Азии, но и еще идет активное транспортное сообщение по Транссибирской магистрали. А многие туристы из Европы по Транссибу путешествуют через всю страну с обязательной остановкой в Иркутске.

Байкал становится местом, где можно отдыхать круглый год. Когда сибирский лес покрывается золотом, открываются невероятные, будто сошедшие с картин художников пейзажи. Такого нет ни в одном уголке мира. Зимой набирает популярность горнолыжный спорт, подледные рыбалки, пешие туры по ледоставу. Но в любое время года необходимо заботиться о безопасности.

Валерий ШАНЦ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА по ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ и ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Регистрация туристических групп очень важна для безопасности граждан, которые выходят на маршрут. Отсутствие регистрации — это отсутствие информации о гражданине, который вышел на маршрут. При наличии регистрации, а она очень простая, всего-навсего необходимо сделать либо телефонный звонок в центр управления кризисных ситуаций главного управления, либо выйти на сайт ГУ и пройти онлайн-регистрацию. Это обезопасит вас от неблагоприятных метрологических явлений, а при попадании вас в трудную или опасную ситуацию, запилинговать и знать, где вы находитесь в то или иное время.

Туризм — неотъемлемая отрасль в развитии региона. В том числе, экономическом. Главное в погоне за прибылью, популярностью, перспективами не забывать, что Байкал — самое чистое, самое глубокое пресноводное озеро в мире. Его природа уникальна. И необходимо эту уникальность оберегать и сохранять.