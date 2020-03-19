Специальный репортаж: Тулун после наводнения

«Своя история». Сегодня мы представляем новую рубрику нашей программы. В эфире каждый четверг будем давать слово жителям Иркутской области. У них есть, что рассказать. Каждая «своя история» полна подробностей, переживаний и сложностей. Первый выпуск посвятили масштабной теме: после наводнения прошлого года в Тулуне люди продолжают жить, растить детей, работать. За этими словами «своя история» и конкретно о каждой из них — специальный репортаж.

Этому дому Клавдии Исаковны 40 лет, и он трещит по швам. Сквозь слезы наша героиня рассказывает свою историю: в 83 года боится ночевать одна — внуки живут отдельно. Грунтовые воды уже несколько лет подмывают дом и сегодня он одной половиной ушел под землю.

Огород — с ним отдельная история. Растет на этой затопленной земле теперь только камыш.

Клавдия КОМАРОВА:

Огород уже весь камышом зарос, ничего с него не берем. Ни картошки, ни лука. Пусто все.

Иван ХОМУТИННИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА и ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

К нам обратилась Клавдия Исаковна, и мы ей можем сказать: ее помещение признано непригодным для проживания, оно пострадало от поднятия грунтовых вод. Адресная поддержка будет оказана и ей, и всем остальным гражданам, которые находятся в данной ситуации.

В том числе, и для решения таких вопросов Иркутская область запустит вслед за федеральным центром обширную программу реновации.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Я дал поручение по подготовке плана мероприятий по расселению жителей Иркутской области из ветхих и аварийных домов.

В начале марта вице-премьер России Марат Хуснуллин в Иркутске также акцентировал внимание на теме ликвидации аварийного жилья.

Марат ХУСНУЛЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

Подготовили подходы по ускоренной ликвидации аварийного жилья, целый ряд предложений, готовы просмотреть возможность ускорения этой программы.

Оксана БЕЛОМЕСТНЫХ:

Я просто смотрю, как за нашим огородом прорывает дамбу, ручеек бежит, а потом бух. Наш дом затопило первым.

Своя история есть и у многодетной матери из Тулуна Оксаны Беломестных. Дом, в котором прожили 7 лет всей семьей, первая волна наводнения не пощадила. Его построили в самой пойме реки Ии. Поэтому и смыло полностью. Он просто уплыл, а она, стоя на горе, долго смотрела ему вслед.

Оксана БЕЛОМЕСТНЫХ:

Я не понимала, как вообще все происходит, я в жизни не видела наводнения.

Семья Оксаны переехала в квартиру, купленную на жилищный сертификат, в конце августа 2019-го. Признается, трудностей перенесли немало, где-то сталкивались с непониманием, где-то с бумажной волокитой, но, преодолев большинство препятствий, благодарит неравнодушных.

Оксана БЕЛОМЕСТНЫХ:

Нам помогали люди, если бы люди не помогали, мы были бы и голодными, и раздетыми.

Когда выключаем камеру, спрашиваю: нужно ли что-то еще сейчас многодетной семье? Оксана не за себя переживает, беспокоится о детях. Пандус бы к подъезду дома, говорит.

Светлана ЛОБАЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по ПОДДЕРЖКЕ ИНВАЛИДОВ и КООРДИНАЦИИ СОЗДАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ОПЕКИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Есть вариант установки пандуса путем внесения необходимых рекомендаций в индивидуальную программу реабилитации инвалида. Я думаю, это будет для Оксаны сделать быстрее. Для приобретения пандусов она может обратиться в комплексный центр соцобслуживания населения по месту жительства.

Летом 2019-го эта территория Тулуна пострадала наибольшим образом. Здесь затопило сотни домов. Все они не пригодны для жилья, их снесут. А на этом месте появится большая лесопарковая зона — зеленый уголок Тулуна.

Выращивать саженцы будут в Тулунском лесопитомнике. Бизнесу семьи Абросимовых 13 лет. Свое имя завоевали трудом. В сезон — свыше тонны семян. Все первого класса. Это значит, что гарантия всхода у них 96%. Все начинается с шишки. Ее сушат, перерабатывают. За все годы лесопитомник вырастил 2 млрд сосен! Не так давно закупили новую итальянскую линию по выращиванию саженцев закрытой корневой системы. Машина все делает автоматически. Сегодня в планах провести реконструкцию цеха, увеличить объемы до 4 млн саженцев ежегодно. А для этого и новые рабочие места откроют.

Ольга АБРОСИМОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛЕСОПИТОМНИКА:

Вот это самое главное, что люди будут обеспечены работой, они останутся здесь, все будут востребованы, у нас и сегодня все работники со специальным высшим образованием.

И не только сосны. На небольших площадях и, по сути, в зоне паводка районируют и западные культуры: тую, дуб, голубые ели, липы. После масштабного потопа, рассказывает владелица семейного бизнеса, тем более такое предприятие нужно территории, и это понимают власти.

Ольга АБРОСИМОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛЕСОПИТОМНИКА:

Внимание, которое сейчас нам, помощь бизнесу, ощущаю, что это все есть.

Тулун уже три месяца как получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Пока резидент один — предприятие по производству дикоросов. Для моногорода это реальный шанс привлечь к себе инвестиции, полностью пережить последствия наводнения, а дальше по цепочке создать новые рабочие места.

Владимир ГОРДЕЕВ, И.О. МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это территория с особыми условиями. Предоставляются меры поддержки, льготы по уплате налогов, соцплатежам.

Таким мы увидели Тулун сегодня. Все наши герои разные. Эмоциональные и не очень, одни просят помощи, другие могут помогать сами. Но каждый готов поведать свою историю. И к их историям мы вернемся еще раз, расскажем о решении их наболевших вопросов.



