Специальный репортаж: санитарные рубки в лесу

Ольхонское лесничество. Центральная экологическая зона озера Байкал. Четыре года назад здесь произошел крупный лесной пожар. Его последствия видны до сих пор. Те сосны, которые не сгорели сразу, ослабли. Теперь это непроходимый бурелом. Деревья, которые все еще стоят, тоже погибли. Вот, казалось бы, крепкая сосна, но крона и ветви засохшие, а сам ствол весь в мелких и крупных повреждениях.

Вот такие маленькие отверстия означают, что в дерево попал вредитель. Так называемый лубоед. А вот эти расщелины уже куда более опасны. Значит, вслед за лубоедом пришел усач. А он ест только мертвую древесину. То есть эта сосна уже погибла, хоть пока и стоит на своих корнях.

Специалисты охраны и защиты леса говорят: чтобы у насекомых не было кормовой базы, мертвые деревья необходимо убирать. Санитарные вырубки здесь планировались. Вот только департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу их запретил. Заочно, не выезжая на место.

Артем ПОЗЕМИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ и ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Как видим, здесь повреждений более чем достаточно для обоснования проведения мероприятия. Но, тем не менее, мы не можем приступить к их проведению. Письменного обоснования от них не поступало. Устно говорят, что просто боятся разрешать нам проводить санитарно-оздоровительные мероприятия.

Давать разрешения боятся после громкой истории, которая началась в прошлом году. Санитарные вырубки в заказнике «Туколонь» закончились резонансным судебным процессом. По данным следствия, тогда с вырубками «переборщили». Возбудили уголовное дело, замминистра лесного комплекса Алексей Туги оказался под стражей. Тему не обошли стороной и известные персоны. Шоумен Сергей Зверев выложил пост в своем instagram. Видео на песню Иосифа Кобзона посмотрели и прокомментировали сотни тысяч человек. Волна поднялась по всей России. Ущерб государству оценили почти в миллиард рублей. Правда, кто и каким образом оценивал, неизвестно. А вот мнения экспертов, к которым прислушиваются по всей стране, почему-то в один момент перестали быть значимыми.

Коротко о природном заказнике «Туколонь». Он расположен в Казачинско-Ленском районе, в бассейне левого притока реки Киренга. Это огромная площадь — почти двести тысяч гектаров тайги. Уникальная территория со своим животным миром. Поверить в то, что деревья там зараженные и больные, оказалось сложно. Однако на месте работала целая комиссия экспертов. То, что лес нуждается в чистке, подтвердил главный и самый уважаемый лесопатолог страны Василий Тузов. Эксперт провел свое обследование на месте и отметил: деревья поражены стволовой гнилью. По его словам, рубить их надо было еще 50 лет назад. Но сосны додержали до такого состояния, когда пришлось срочно принимать меры. Эксперты сравнивают это с раковой опухолью, которая пускает метастазы по всему организму, если ее вовремя не удалить.

Валисий ТУЗОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ЛЕСА: По внешней стороне уже синева пошла. Смолы нет вообще, смола не выделяется. И были поселения стволовых вредителей. Картина была неприглядная до рубки, она и после рубки неприглядная. Надо очистку лесосеки делать. Вето здесь ввели на все работы в связи с этими разборками. Вот ждем их окончания.

Сейчас прокуратура наложила запрет на какую-либо деятельность на территории, где проходили вырубки. Начать лесовосстановительные мероприятия министерство лесного хозяйства Иркутской области не может. Хотя для этого уже все готово. В этом году в регионе запускают проект по аэросеву: семена в гранулах распылят в труднодоступных местах. Пилотный проект внедряют не только в Иркутской области, но и по всей России. В нашем регионе в этом году планируют восстановить 132 тысячи гектаров леса. Масштабные работы начнутся в мае.

Михаил КАРНАУХОВ, И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Всероссийский день посадки леса будет у нас также на всей территории Иркутской области. В частности, по Иркутскому району мы будем осуществлять данную посадку в Иркутском лесничестве, скорее в Иркутском участковом лесничестве. Будет проходить 17 мая данное мероприятие.

Между тем в области, как и по всей России, начинается сезон пожаров. Территория с больными и сухими деревьями — зона повышенной опасности. Чтобы как можно больше обезопасить ее, подключают волонтеров. Они будут уничтожать огонь еще на подходе к деревьям. Сейчас в Иркутской области уже работают 14 волонтерских отрядов, еще 10 создадут в ближайшее время.

Сергей АПАНОВИЧ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Основная задача — это проведение профилактических мероприятий, и мы стараемся создавать в тех муниципальных образованиях, которые находятся на большом расстоянии от федеральной противопожарной службы либо от областной пожарно-спасательной службы. Привлекают местных жителей, но местные жители не обучены, не экипированы, не застрахованы. А мы весь этот комплекс мероприятий выполняем.

Что касается санитарной рубки леса в заказнике Туколонь, эксперты говорят: тема саночистки лесных угодий актуальна для всей России. Наша область стала пилотным проектом «чипирования леса». Это система учета каждого срубленного ствола. Эта инициатива уже приносит свои плоды: незаконные рубки сократились в десять раз, объем неправомерно заготовленной древесины снизился с шести миллионов до шестисот тысяч кубов. Но, если лес не чистить, деревья будут гибнуть в огромном количестве.

Екатерина УДЕРЕВСКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ СИБИРИ»: Вредные насекомые уносят площади лесов, кстати об этом очень мало пишут и говорят СМИ, а площади лесов равны площадям пожаров, которые уносятся. Да, буквально в 2017 году сибирский шелкопряд унес почти 4,5 миллиона гектаров леса. Уссурийский полиграф — он в Алтайском и Красноярском крае — также буквально за три года около 5 миллионов гектаров уносит.

Санитарные рубки видят все, и многих они возмущают. А стоящие, но медленно умирающие от вредителей деревья замечают только специалисты. И, получается, запретить гораздо легче, чем разобраться в проблеме, работать над которой эффективно можно только сообща.