Специальный репортаж: итоги первого полугодия работы депутатов Госдумы от Иркутской области

Чуть меньше трех недель осталось до начала нового парламентского сезона в Москве. Первая осенняя сессия Государственной Думы откроется 10 сентября. Пока идут парламентские каникулы, депутаты Госдумы переводят дух и подводят итоги первого полугодия работы. Какие законы уже удалось принять, как скорректировали программы в связи с наводнением и ЧС в Иркутской области и что планируют ставить народные избранники на повестку дня в новом сезоне? Смотрите специальный репортаж Виктории Малой.

Экология, экономика, дороги, строительство, культура. Спектр тем, безусловно, самый разный. За первое полугодие 2019-го одобрено и скорректировано множество законов, внесено большое количество поправок. Давайте разберемся во всем подробнее.

Иркутскую область в Государственной Думе представляют семь депутатов. Все они, а также другие парламентарии, которые интересуются вопросами экологии, входят в межфракционную рабочую группу «Байкал». Она существует уже два года. На контроле группы сейчас, в том числе, вопросы ликвидации отходов предприятий «Усольехимпрома» и БЦБК.

Сергей Тен, депутат и руководитель межфракционной рабочей группы «Байкал» отмечает: весной, в марте, по этому вопросу удалось провести выездное заседание. Тогда стало видно: необходимо как можно быстрее строить защитные сооружения, чтобы барьеры не дали вредным веществам попасть в Байкал при селях и наводнениях. Тем более, учитывая события уходящего лета и то, что регион у нас сейсмоопасный. Что касается событий уходящего лета, они подкинули работы и в дорожной сфере. На восстановление уже потрачено много сил и средств. Но много работы еще впереди. Это приведение в порядок существующих и строительство новых дорог.

Сергей ТЕН, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Важный вопрос — это вопрос, связанный со строительством дороги в обход Тулуна. Я тоже этим вопросом много лет занимаюсь. Разработана на сегодняшний день, по моей инициативе, проектно-сметная документация. И сегодня стоят, по сути, две задачи: поднять уровень дороги и в дальнейшем построить обход города Тулуна. Поддержка в этом направлении есть.

Внесено 3 законопроекта, 22 приняты в соавторстве, 6 важных поправок внесены в действующие законы. Такой итог своей деятельности за прошедшие полгода подводит депутат Государственной Думы Михаил Щапов. Из-за лесных пожаров он вносил предложение о введении ЧС межрегионального характера. Кстати, осенью прошлого года депутат, в том числе, предлагал увеличить финансирование на тушение возгораний в лесу. Поправку отклонили, но в итоге эти же деньги пришлось брать из резервного фонда. Также Михаил Щапов внес на рассмотрение законопроект о возвращении денег с налогов в региональную казну. Закон своими подписями поддержали сто тысяч жителей Иркутской области.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Это закон о том, чтобы вернуть в регион 30% дохода от налога на добычу полезных ископаемых от газа и нефти. Сейчас 100% этого налога уходит в федеральный бюджет. Так было не всегда. Раньше была норма, по которой часть этого налога оставалась в регионе. И мы считаем справедливым и важным, чтобы часть этого налога возвращалась в регион в качестве доли от этого налога. Если говорить о цифрах, то 30% сейчас — это около 50 миллиардов рублей. Безусловно, нам этих денег хватит, чтобы решить многие насущные вопросы.

Депутаты отмечают: бюджет этого года стал еще более социально-ориентированным. Более 250 миллиардов рублей до конца 2019-го будет выделено на решение этих вопросов. Приняты новые меры поддержки семей, в том числе многодетных, также целый блок законопроектов по охране здоровья. Дополнительную поддержку получат и сельхозпроизводители. В вопросе транспортного и авиасообщения, сложного и актуального для нашего региона, тоже удалось добиться определенных подвижек. Например, в северных городах области запланирована реконструкция взлетно-посадочных полос. Эту тему активно отстаивает депутат Государственной Думы от Иркутской области Андрей Чернышев. Ремонт взлеток не проводился уже несколько десятков лет.

Андрей ЧЕРНЫШЕВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Аэропортовые комплексы Братска и Бодайбо на сегодняшний день включены в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов». И до 2024 года на реконструкцию аэропорта Братска, в частности, будет выделено более 1,2 миллиарда рублей, а на аэропорт Бодайбо — около 1,3 миллиарда рублей.

10 сентября стартует новый парламентский сезон в Государственной Думе. Вопросы, которые не закончили рассматривать в первом полугодии, теперь должны обсудить во втором. Ну а самый главный документ, над которым предстоит большая работа, — бюджет. Финансовый документ на следующий год и на плановый период 2021 и 2022 годов начнут рассматривать уже с осени.