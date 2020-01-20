Специальный репортаж: «Елка желаний»

У детей из Иркутской области исполнились мечты. Они стали участниками акции «Елка желаний» всероссийского проекта «Мечтай со мной».

Новогодние праздники закончились, а вот чудеса все еще продолжаются. У каждого из нас есть свое заветное желание. Мы взрослеем, и наши подарки становятся делом наших собственных рук. Но как хочется, чтобы дети подольше верили в чудо, пусть не в Деда Мороза, но хотя бы в то, что мечты на самом деле могут становиться реальностью.

Зал тяжелой атлетики спортивной школы, город Зима. Это утро 31 декабря 2019-го. В самый канун праздника здесь кипит работа. Эта школа — гордость всей области. Отсюда вышел не один мастер спорта и даже олимпийские чемпионы. В гости к юным спортсменам приехал врио губернатора области Игорь Кобзев вместе с главным зимним волшебником. Такое внимание благодаря Лене Яныгиной. Новую спортивную форму для тяжелой атлетики она получила из рук Деда Мороза. Вместе с девочкой подарки вручили всем участникам секции. Загадывая свое желание, юная спортсменка не забыла и свою родную школу. А еще один приятный и, конечно, долгожданный подарок уже всей школе: ее включили в список на капитальный ремонт в 2021 году.

На карте Иркутской области есть небольшой городок Тайшет. А там в центре дополнительного образования «Радуга» специально, чтобы встретится с нашей съемочной группой, собрались родители и дети. Те, чью жизнь с детства не назовешь безоблачной: слишком уж часто их глаза видят больничные стены. Каждый из них отправил свое маленькое послание Деду Морозу. И оно сбылось. Среди ребят есть начинающие блогеры, спортсмены и артисты. И желания чаще всего связаны с любимым делом. Вот, например, Дима Волков попросил у главного зимнего волшебника не что-нибудь, а костюм Деда Мороза.

Алена ВОЛКОВА, МАМА ДИМЫ: Любит он ставить всякие театральные представления. Надевает пальчиковые игрушки, за кресло прячется и мне начинает показывать сказки. Нравится все это ему.

Совсем скоро сказка случится и в жизни Богдана. Он вместе с мамой отправится в путешествие в Москву. С датой поездки пока не определились, но эмоций уже очень много.

Екатерина УШАКОВА, МАМА БОГДАНА: У Богдаши, например, мечта — это дельфины. Он хочет их увидеть и поплавать с ними. Вот в Москве хотим в дельфинарий сходить. Ну, Красная площадь само собой. Вообще любит животных, зоопарк.

Еще одни путешественники — Юля Федотова с мамой Надеждой. Они тоже попросили у Дедушки Мороза небольшое путешествие в столицу нашей Родины. Это стало для девочки настоящим сюрпризом.

Юлия ФЕДОТОВА: Я сидела на диване. Потом мама пришла и сказала, что мы едем в Москву, и я обрадовалась.

На этом тайшетские истории не заканчиваются. Дания Бычкова мечтала о телефоне, чтобы снимать качественные видео для своего аккаунта в приложении «Лайк». И ее маленькая мечта тоже стала реальностью. Накануне нового года девочке вручили новенький гаджет. Блогеры путешественники, артисты — среди участников тайшетского клуба «Подари добро» есть и спортсмены. Юля Тулинова попросила у Дедушки Мороза коньки. В ее семье двое старших братьев, которые катаются и всегда берут с собой сестренку. Она уже умеет кататься на коньках, а на своих собственных добьется новых вершин. Вот так в этом году 5 маленьких жителей Тайшета стали счастливее на одну мечту.

Нина ИГНАТОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ: Есть возможность поучаствовать в проекте «Елка желаний». Я сначала записала других своих детей, а потом думаю, дай я свою Сашу запишу. Она очень активная девочка, несмотря на юный возраст, очень хорошо работает. Уже буквально в последний вагон мы запрыгнули. Я написала, позвонила, спросила, какое у Саши желание. Она мечтает попасть на кремлевскую елку.

Кремлевская елка — мечта Саши Приказчикой из маленького поселка Новонукутский. И она стала реальностью. Первый полет на самолете, Москва и главный детский праздник страны. У Саши еще две сестренки и старший брат, своими эмоциями с родными она делится до сих пор, так их много. Москва произвела большое впечатление и теперь хочется туда вернуться.

Александра ПРИКАЗЧИКОВА: Я хочу съездить туда потому, что мне понравилось, когда мы съездили недавно. Она очень красивая, большая. Хочу туда еще раз съездить. Зимой и летом.

О чем еще мечтают наши дети? Конечно, каждый мальчик хочет полетать на вертолете. Кириллу Авдееву удалось осуществить свою мечту. Он написал свое желание на сайте всероссийского проекта «Елка желаний» и его мечта воплотилась. Исполнить мечту мальчика взялись сотрудники Иркутского учебно-авиационного центра ДОСААФ России, и ребенок отправился в свой первый полет, а теперь делится впечатлениями.

Оказывается, исполнять мечты легко. Каждая мечта героев нашего репортажа дошла до руководителей региона и стала реальностью. Все дети приняли участие в акции «Елка желаний» всероссийского проекта «Мечтай со мной». И пусть наши дети не всегда верят в Деда Мороза, но они должны знать, что желания все же могут исполняться.