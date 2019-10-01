Специальный репортаж: четыре года работы на результат

Как изменилась Иркутская область за последние 4 года? Что нового и значительного произошло в каждом из муниципалитетов? Об этом расскажут главы территорий. И мы дадим им слово в специальном репортаже.

Сергей Левченко — губернатор Иркутской области. Пришел к власти в октябре 2015 года после двух туров выборов главы субъекта страны. За это время жизнь в регионе значительно изменилась. Если на языке сухих цифр, то, например, доходы консолидированного бюджета возросли со 129 млрд рублей в 2015 году до 193 млрд в 2018-м.

А теперь отдельно по территориям. Что скажут сами мэры? Как было и что стало?

Самый молодой в Иркутской области – Балаганский район – появился на карте в 1989 году. Основа экономики — промышленность и сельское хозяйство.

Михаил КИБАНОВ, МЭР БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА: За 3 года мы очень многое сделали. У нас строится детский сад на 110 мест, мы начали строительство новой музыкальной школы, есть очень много планов, чтобы провести ремонты: Балаганская районная больница, ФОК. У нас сельскохозяйственный район, промышленность развита плохо, поэтому мы развиваем сельское хозяйство и социалку. Когда пришли с командой, у нас было 12 фермерских хозяйств, сейчас 62. И мы каждый год примерно на тысячу гектаров распахиваем новые земли, поднимаем целину. Это поддержка команды губернатора, если бы минсельхоз работал иначе, ничего бы не получилось.

Заларинский район. Темпы строительства местные власти снижать не намерены. Здесь твердо нацелены на развитие.

Владимир САМОЙЛОВИЧ, МЭР ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА: Крайние 4 года для нашего района характеризуются большим количеством строительства. За эти годы построено 2 дома культуры в Заларях, в селе Мойган. В настоящее время начали строить еще 2 дома культуры также в сельской местности. Больше десятка многофункциональных спортивных площадок построено, более 25 км локальных водопроводов возведено. Это по программе «Устойчивое развитие села», которая для нас большое подспорье. В Тырети мы построили ФОК, сейчас строим детский сад. В Заларях завершаем строительство бассейна, мы одни из немногих, кому удалось иметь бассейн в селе.

Братский район. Такого объема ремонтов соцучреждений, какой провели только за один 2018 год, в муниципалитете ранее никогда не было.

Алексей БАЛОВНЕВ, МЭР БРАТСКОГО РАЙОНА: Мы очень сильно вкладываем в ремонты наших учреждений: школы, детсады, спортивные объекты. Такого не было с постсоветского времени. Все здания в большинстве своем деревянные, но сегодня эти учреждения у нас преображаются. 13 лет мы говорили о школе в Покосном, в этом году мы эту школу запускаем, 352 ученика. Школа будет лучше городской. Это заметное продвижение. Если еще по поддержке наших школ, то в прошлом году было приобретено 4 УАЗика, у нас созданы транспортные предприятия по транспорту, по паромным переправам. Это заслуга губернатора.

Катангский район — единственный, который относится к Крайнему Северу. Занимает шестую часть Иркутской области — 14 млн гектаров. Несмотря на удаленность, район нельзя назвать отрезанным.

Сергей ЧОНСКИЙ, МЭР КАТАНГСКОГО РАЙОНА: Нам удалось с командой Сергея Георгиевича войти в федеральную программу строительства аэропорта с твердым покрытием в селе Ербогачен. Также ведем большую работу по дороге «Вилюй», это тоже федеральная программа. Нам также удалось начать строительство сельского дома культуры в Ербогачене, более 15 лет наш район не мог начать строительство стационара в Ербогачене благоустроенного, нам тоже удалось это сделать.

Зиминский район. Как и во многих территориях, упор на возведении социальных объектов. Достраивают физкультурный комплекс, заканчивают капремонт школы, начали строить дом культуры на месте сгоревшего еще в 90-е годы.

Наталья НИКИТИНА, МЭР ЗИМИНСКОГО РАЙОНА: Самое важное — это, конечно, бюджет. В 2018 году он стал у нас, в Зиминском районе, больше 500 млн рублей, в 2019 — больше 600 млн рублей. При том, что ранее был 300 миллионов. Это говорит о том, что есть ряд программ, в которые мы смогли вступить, получить финансирование. По ЖКХ мы активно работаем и уже смогли отремонтировать 6 водоводов. Еще ремонты — детский сад, школа, сейчас хотим построить новый детский сад и надеемся, что это получится.

Осинский район. Здесь регистрируют рост населения как естественный, так и миграционный, в связи с чем основной задачей ставится создание комфортных условий для жителей, обеспечение их работой.

Виктор МАНТЫКОВ, МЭР ОСИНСКОГО РАЙОНА: С приходом Сергея Левченко работа в Осинском районе пошла хорошими темпами, много планов и программ осуществляется. В первую очередь, я благодарен Сергею Георгиевичу за строительство и реконструкцию дорог. По Осинскому району проходит трасса «Иркутск-Усть-Орда», скоро пройдут торги, и в течение нескольких лет эта дорога должна быть заасфальтирована. На этой территории проживает около половины нашего населения, и, конечно, они почувствуют эти улучшения. Кроме этого, мы строим и муниципальные дороги. В прошлом году построили 2 дороги с твердым покрытием. Население уже оценили. Это все при поддержке нашего губернатора.

Саянск. В рамках федеральной программы «Большая перемена» в молодом городе строят новую школу на 550 мест. В завершающей стадии ремонтные работы автомобильных дорог.

Олег БОРОВСКИЙ, МЭР г. САЯНСКА: Бюджет 2014 года в Саянске был 750 млн рублей, прошлый год мы завершили с бюджетом 1 млрд 576 млн рублей. Это говорит о многом. В два с лишним раза за 4 года бюджет увеличился. Я более чем уверен, что он будет и дальше расти. За 4 года все, кто знает Саянск, кто приезжает и кто там живет, знают, какие изменения глобальные произошли в городе. Если город все время стоял в очереди, то сейчас у нас ремонт дорог идет, строим соцобъекты, последний из таких до этого был возведен в 1991 году. Школа искусств, школа общеобразовательная строятся. Грандиозные планы и по территории ТОСЭР. Конечно, все это невозможно сделать одному МО, действительно нужна поддержка областной власти.

Слюдянский район. В этом году он первые стал участником областных сельхозинвестпроектов, а ведь еще несколько лет назад территория отличалась исключительно промышленным потенциалом.

Алексей ШУЛЬЦ, МЭР СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА: Мы в этом году начали строить новую школу на 725 мест, это знаковое событие. Рядом готовим площадку под строительство детского сада, документация есть, надеюсь, все получится. Закон о Байкале многое ужесточил, мы отрабатываем сельхознаправление благодаря поддержке министерства сельского хозяйства, мы в прошлом году грант получили 10 млн рублей, и уже с этого года мы обеспечиваем своим натуральным молоком все детские учреждения.

Усольский район. 2019-й здесь объявлен годом села. В планах открытие детских садов в Биликтуе и Мальте, начало строительства детского сада в Хайте, школы-сада в деревне Большежилкина.

Виталий МАТЮХА, МЭР УСОЛЬСКОГО РАЙОНА: За 4 года мы построили много соцобъектов. В поселке Железнодорожном долгожданный дом культуры со спортивным залом, 30 лет там не было социального объекта. Только в этом году мы построили 2 детских сада, главный момент – начали реконструкцию дорог. Раздолинское МО — там 30 км гравийки, проектируем сейчас, к 2022 году дорога будет, это достижение, люди до сих пор не верят. Еще одно: строим ЛЭП, например, в те поселки, где на дизель-генераторах всегда жили.

Сам губернатор называет четыре года работой на результат. Удалось существенно проиндексировать зарплаты бюджетникам, увеличить финансовую поддержку муниципалитетам и задать высокую планку по строительству социальных объектов. Валовый продукт вырос более чем на 170 миллиардов. Стратегические задачи: строительство доступного жилья, качественных дорог, развитие сельского хозяйства. Отдельной строкой лесная сфера. Только за 2018 год объем незаконных рубок удалось снизить почти на 50 процентов. Ну, и, конечно, здравоохранение. В планах до 2023 года увеличить продолжительности жизни до 74 лет. Сейчас этот показатель для жителей Иркутской области находится на отметке 69 лет.