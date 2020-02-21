Специальный репортаж: без китайцев

Ледяные гроты, сталактиты, сталагмиты и целые пещеры из снега и льда. В этом году Байкал нарисовал на берегу Ольхона абсолютно волшебные пейзажи. Уже несколько дней за ними здесь охотится иркутский фотограф Алексей Байфа. Он отмечает: каждый год остров зимой выглядит по-разному. В 2019-м всех покорил прозрачный лед, в этом застывшие скульптуры, которые нарисовала сама природа. Кроме всего прочего, снимать в этом году здесь никто не мешает: мекка для туристов этой зимой оказалась… совершенно пустой. Все потому, что 80% гостей — обычно жители Поднебесной. В этом году все они остались дома. Эпидемия коронавируса отменила планы на отдых для одних и всю запланированную работу для других.

Алексей БАЙФА, ФОТОГРАФ: Количество туристов из Китая в принципе упало на ноль. Максимум что — это из Тайваня приезжают, но это все-таки другое государство. Сейчас много туристов из Вьетнама, Южной Кореи и других азиатских стран. Плюс встречаются европейцы. У меня много друзей — знакомых гидов, которые сейчас просто сидят без работы.

Ключи от комнат на ресепшене и полупустой обеденный зал. В гостиницах на Ольхоне уже месяц не слышат китайской речи. Директор одной из них отмечает: туристический бизнес уже «просел» процентов на восемьдесят. Убытки исчисляются миллионами. Переориентироваться в один момент, конечно, сложно, тем более туристы из Китая всегда приезжают огромными группами: до 30, а то и 40 человек. Игорь Акулов говорит: радует то, что в последние годы стало больше гостей из других стран Азии, да и жители нашего региона активнее приезжают отдыхать на местные берега, но, тем не менее, нагнать объемы, которые были раньше, практически нереально.

Игорь АКУЛОВ, ДИРЕКТОР ГОСТИНИЦЫ: Все-таки китайский турист очень большой туристический рынок занимал. Очень важная ниша в нашей работе. Ну, и китайский турист как перестал ездить, стало очень печально. Компания Booking com всех уже оповестила, что это стопроцентный форс-мажор. Это признано мировыми юристами. Все бронирования отменяются автоматически. И на сегодняшний момент мы сто процентов понимаем, что ни одного туриста из Китая мы ждать не можем до конца февраля.

Ну а пока на Ольхоне встречаются лишь небольшие группы европейцев. Среди тех, кто приехал сюда из старого континента, Николя Шейн. Испанец никогда не видел Байкал и решил, что лучшее время для первого путешествия сюда — это зима. Но признается честно: боялся встретить здесь туристов из Поднебесной. На всякий случай к этому приготовился заранее.

Николя ШЕЙН, ТУРИСТ из ИСПАНИИ: Мы взяли с собой маски, потому что хотели быть готовы ко всему. Я боялся, что будут какие-то проблемы в этом смысле. Но сейчас все хорошо. Недавно мы узнали, что граница между Россией и Китаем полностью закрыта, и в связи со сложившейся ситуацией меня это радует. И вообще тут так свободно.

Но Николя, пожалуй, один из немногих, кому отсутствие китайских туристов по душе. А мы, тем временем, перемещаемся в Иркутск, в один из ресторанов города. Ну кухне здесь кипит работа, но в зале пока немноголюдно. Владельцы ресторана тоже пытаются встать на новые рельсы. Традиционную русскую кухню — заведение общественного питания делает свой акцент именно на ней — очень любят туристы из Поднебесной. И от заказов раньше не было отбоя.

Кристина СИДОРОВА, МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАНА: Они очень любят блюда из рыбы. Они очень любят заказывать и пробовать разносолы. Они достаточно настороженно к ним относятся, но, тем не менее, заказывают, пробуют. Они любят пить наши взвары. Любят наши десерты. Например, пирожное картошка вызывает у них просто бурю эмоций.

И пока пирожные простаивают на полках, в продуктовых магазинах исчезают товары из Поднебесной. Ситуация с поставками китайских овощей и фруктов пока некритичная, но увеличение сроков поставок произошло. По многим позициям находят альтернативные варианты: привозят продукцию из других стран. Но есть позиции, закрыть которые не удалось.

Яна АБАЛЫМОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ: Мы перераспределили закуп мандаринов и лимонов на Египет, Турцию, Пакистан и Марокко. Также с перекрытием КНР на рынке Дальнего Востока образовался дефицит товара, что повлекло за собой увеличенный спрос, повышение закупочных цен в целом на рынке фруктов и овощей. В данный момент ситуация уже стабилизируется, закупочные цены на овощи и фрукты показывают только сезонные колебания цен.

Огромные убытки несут и авиаперевозчики. Например, «ИрАэро» в Иркутске уже отменила все рейсы в Китай. Последние полеты в Поднебесную датируются первой половиной февраля. Тогда на самолетах домой привезли жителей Иркутской области. Сейчас воздушная граница закрыта до снятия ограничений. А до карантина в неделю компания регулярно выполняла шесть рейсов в Поднебесную, в Манжурию и Харбин.

Александр МАКИН, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИИ АВИАПЕРЕВОЗОК:

Пассажиропоток всегда уверенный китайских пассажиров. И чем сейчас убыточно, незапланированно для авиакомпаний, чтобы был как раз период запрета, ввода моратория, именно на китайский Новый год. Когда мы к этим шести рейсам вводили еще дополнительные. Пассажиропоток был большой. Ну, естественно, это повлияло на экономику компании, производственные характеристики. Мы, конечно, самолеты некоторые перепрофилировали на другие направления в России, но сразу пассажиропоток не набирается. Естественно, авиакомпания несет убытки, которые оцениваются в десятки миллионов рублей.

Экономисты, в свою очередь, говорят: такая ситуация послужит своеобразным индикатором и новой задачей для бизнес-компаний. Те из них, кто быстро сделает выводы, наоборот, в последствие окажется в выгоде.

Надежда ГРОШЕВА, ЭКОНОМИСТ: Это очень хороший кейс для них, потому что они ориентировались на одну категорию туристов, которые приезжали к ним, буквально свалившись из Поднебесной, буквально с неба. Они слишком настроили бизнес на китайский туризм. Это сейчас возможность посмотреть на внутренний туризм, на те условия, которые предлагаются для европейского туриста. Это не только проблема, но и возможность тоже.

Пожалуй, одни из немногих, кто сейчас рад запрету въезда туристов из Китая в Россию, — это экологи. Ведь большой пассажиропоток — это не только большие деньги, но и антропогенная нагрузка. На тот же остров Ольхон. Возможно, сейчас нужна именно такая передышка, чтобы переосмыслить, настроиться на новую волну и подготовиться к следующему сезону. Кстати, у тех же китайских граждан планы на лето оптимистичные: в гостиницах на острове уже забронированы места на май. На все те же большие группы по 30-40 человек.