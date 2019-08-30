Специальный репортаж: аэропорт в Усть-Илимске

В начале двухтысячных аэропорт в Усть-Илимске стал бесхозным. Из его плит построили кегельбаны и торговые центры в городе. Взлетная полоса зарастала, на территории царили разруха и запустение.

Сергей ВАНКЕВИЧ, ДИРЕКТОР ОГУП «ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА г. УСТЬ-ИЛИМСК»: Конечно, нужно понимать, что было раньше. Это был вагончик длиной 8 метров, шириной 3 метра. Все удобства на улице. В мороз, в плохую погоду это, конечно, был кошмар, особенно пассажиры с детьми когда ожидали. Сегодня данный вокзал, я считаю, очень комфортный.

Теперь здесь есть системы кондиционирования и отопления. Теплые туалеты, горячая вода. Не жарко летом и не холодно зимой. Пропускная способность терминала 50 пассажиров в час. Чтобы этот проект осуществился, понадобились совместные усилия правительства области, АО «Международный аэропорт Иркутск», группы «Илим», которая взяла на себя финансирование проекта. Процесс оформления документов и различных согласований занял больше времени, чем само строительство. В конце ноября 2018-го рабочие зашли на площадку, а уже 21 апреля 2019-го пассажиры отправились в рейс из нового терминала. Рекордные сроки, учитывая, что работы шли зимой в суровые морозы.

Александр ПАСЮК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИРКУТСК»: Все, кто в этом процессе участвовал: и представители группы «Илим», и работники посадочной площадки усть-илимской, и наши ребята из АО «Международный аэропорт Иркутск» — они с этим сталкиваются каждый день, все, кажется, понимали, что если есть возможность сделать что-то хорошо и красиво, и для людей в том числе, это надо сделать.

Чтобы эффективно решить застарелую проблему Усть-Илимского аэропорта, посадочную площадку передали из муниципальной собственности в региональную. Эффективно применили механизм частно-государственного партнерства. Кроме терминала, построен топливозаправочный комплекс, чтобы расширить географию полетов, решены вопросы безопасности. Действующий аэропорт нужен и градообразующему предприятию, и жителям Усть-Илимска.

Сергей СИЗОВ, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ГРУППЫ «ИЛИМ» в УСТЬ-ИЛИМСКЕ: Все это делается, чтобы обеспечить нормальное проведение проектных работ, которые у нас делаются на площадке, реконструктивных работ, прибытие рабочих, нормальные взлет-посадка самолетов, ну и, естественно, все это делается для жителей города. Не только для группы «Илим». Этот аэропорт — филиал иркутского аэропорта. Не частный аэропорт.

На первый этап реконструкции затрачено около ста миллионов рублей. Специалисты Иркутского аэропорта отслеживали весь цикл работ, чтобы на обновленной площадке все соответствовало современным нормам.

Один из важных этапов реконструкции аэропорта — возведение ограждения. Вот такого забора построили более 8 километров. Очень важный объект, потому что прежний аэропорт просто растащили.

Сейчас рейсы в Иркутск и обратно четыре раза в неделю. В планах полеты в Красноярск. Аэропорт развивается, и люди уже видят значительные перемены. Теперь ожидание рейса, регистрация досмотр багажа проходят в комфортных условиях.

Завершен только первый этап реконструкции. Работы продолжатся. Здесь появится своя метеорологическая служба. Покупку оборудования уже профинансировали. В планах также построить ангар для самолетов, отремонтировать взлетно-посадочную полосу. Конечная цель, которая определена министерством ЖКХ и транспорта Иркутской области, — получение статуса полноценного аэропорта, а не посадочной площадки и регистрация в Росавиации. Жители Усть-Илимска, которые вспоминают, как было в советское время, тоже ждут большой работающий авиационный узел.

В Иркутской области большие планы по возрождению малых аэропортов. Для этого нужно решить много вопросов: собственности, финансирования, согласования в различным инстанциях. Но работа идет. Авиакомпания «Сила» уже совершила пробный полет на Ольхон. В Харанцах рейс встречали торжественно. Регулярные рейсы важны для развития туризма и экономики в отдаленных территориях.