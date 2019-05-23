Специальная программа поможет дать прогноз пожароопасной обстановки в лесах Иркутской области

Как предотвратить крупный пожар? Кроме профилактики и мер безопасности, на помощь пожарным пришла новейшая техника. Программа, функционирующая на базе регионального МЧС, формирует наиболее точный прогноз пожароопасной обстановки в лесах Иркутской области. Эти данные могут предсказывать, где огонь может разгореться так, что люди будут в опасности, и позволить предотвратить беду.

Как показывает практика, человек бессилен против стихии. Лесные пожары — тому явное подтверждение. На помощь людям пришли новейшие инженерные разработки в виде специальной программы, способной предсказать, где может быть особенно горячо. По сути, это спектр аналитических, статистических и прогнозных материалов, собранных в единую базу для максимально точного мониторинга общей пожароопасной ситуации в регионе. Ежедневно команда из 50 специалистов областного МЧС собирает данные метеорологов, космомониторинга и звонков в центр обращения граждан, которые сообщают о возгораниях. На карте уже отображены особо тревожные точки, где, к примеру, в связи с погодными условиями возможен переход лесного пожара на населенный пункт. В частности, именно эти программные данные и позволяют пожарным расчетам вовремя наращивать силы и средства для эвакуации людей и ликвидации огня. Важный момент: дым, который мы с вами видим, — это не всегда предвестник, а чаще результат тушения пожаров.

Евгений ВАЛЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ ГУ МЧС по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Даже если пожары находятся на удалении и не попадают в пятикилометровую и десятикилометровую зону, то дым от пожаров способен повлиять на мнение населения, потому что он будет виден, будет чувствоваться в зависимости от скорости направления ветра. Здесь не нужно поддаваться панике, нужно понимать, что силы и средства к реагированию готовы, мы эту ситуацию держим на контроле.

Оперативно обработанные данные, сведенные в контрольный отчет, передаются в единую дежурную диспетчерскую службу. А главы территорий, попадающих под угрозу, могут на основе поступившей информации своевременно реагировать и готовить население. На сегодня чрезвычайно высокий класс пожароопасности в лесах в 21 районе Иркутской области. На ситуацию влияет и штормовой ветер. Напомним, сжигание сухой травы и разведение огня запрещено.