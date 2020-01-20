Спасатели Иркутской области перешли на усиленный вариант несения службы

Инструктаж как профилактика пожаров. В связи с резким ухудшением оперативной обстановки, с гибелью людей на пожарах личный состав главного управления МЧС России по Иркутской области переведен на усиленный вариант несения службы. За прошедшие выходные более 19 тысяч человек проинструктировали по мерам пожарной безопасности. В профилактических мероприятиях в населенных пунктах задействовали более 3 тысяч человек. Они провели 12 тысяч подворовых обходов, организовали 133 схода граждан. Среди населения распространили памятки на противопожарную тематику.

Виктор ПАШКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В целом группировка была увеличена почти в два раза. Количество мероприятий, которые позволили нам не допустить гибели людей, также были увеличены в два раза. Количество рейдовых мероприятий, количество инструктированного населения. Все это позволяет нам добиваться повышения уровня самосознания граждан. И предупреждать пожары от человеческого фактора.

Основная причина пожаров сейчас — нарушение электротехнической безопасности. Поэтому во время рейдов большое внимание уделяют состоянию электропроводки в жилых домах и безопасности электронагревательных приборов. Тем временем за два выходных дня в Иркутской области произошло 34 пожара, на которых получили травмы 2 человека, погибших нет. Всего с начала года произошло 293 пожара, погибли 16 человек, травмированы 13.