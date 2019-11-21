Спартакиада национальных видов спорта прошла в поселке Усть-Ордынском

Стрельба из лука, игра в кости и, допустим, шашки. Что между ними общего? Все они являются национальными видами спорта. Ежегодно в Усть-Ордынском округе проводится специальная спартакиада. В этот раз ее принимал поселок Усть-Ордынский. О некоторых интересных особенностях в следующем материале.

Главное — это психологическая устойчивость. Так считает тренер по стрельбе из лука Аюна Александрова. Правда, сегодня здесь она еще и участник спартакиады национальных видов спорта. Защищает честь Баяндаевского района.

Аюна АЛЕКСАНДРОВА, УЧАСТНИЦА СПАРТАКИАДЫ, ТРЕНЕР по СТРЕЛЬБЕ из ЛУКА: Я сама из села Нагалык, и у нас в селе этот вид спорта очень популярен. Он развит. И дети с большим удовольствием ходят и занимаются. А если мы сами не стреляем, то как мы детей научим-то и привлечем?

На каждый из восьми подходов — две стрелы. Цель — выбить суры в мишени. 3 очка дается за ту, что посередине. Состав участников смешанный: и мужчины, и женщины. Наличие национальных костюмов необязательно. Но все лучники пришли в них. Как и судьи.

А это новинка турнира – «Шагай наадан». Старинную бурятскую игру в кости впервые включили в программу соревнований. Поэтому здесь иногда некоторым участникам приходится напоминать правила. А вообще организаторы спартакиады уточняют, что в планах подключение и других видов спорта. Сколько национальностей проживает в округе, столько должно быть и дисциплин.

Валерий АЛЕКСЕЕВ, КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА по НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА: В принципе мы приглашаем всех заинтересованных и инициативных людей любой национальности обращаться к нам. И мы с удовольствием поможем развивать их национальные виды и забавы.

Гиревой спорт и русские шашки, шахматы. Спартакиада входит в целевую программу, которая рассчитана до 2024 года. Сумма из бюджета около трех миллионов рублей. Параллельно идет работа и по развитию инфраструктуры. И это не только строительство крупных ФОКов.

Анатолий ПРОКОПЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ — РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА: Мы сегодня развиваем, в том числе, и открытые спортивные площадки, которые строим по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», по разным грантам, которые есть. И мы должны еще более активно работать, чтобы как можно больше таких объектов было на территории.

А итоги турнира такие: первое место у Эхирит-Булагатского района, на втором — команда из Осы, боханские спортсмены замкнули тройку лучших.