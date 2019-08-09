Создание федерации национальных видов спорта в Иркутской области поддержит Законодательное собрание

Большая работа, которая идет в этом направлении, возрождение таких состязаний, воспитание спортсменов и как следствие возвращение к истокам. Об этом заявил Сергей Сокол на встрече с тренерским активом в поселке Новонокутский во время областного школьного спортивного праздника «Сурхарбан 2019». Сейчас самое главное — развивать материально-техническую базу и готовить тренеров, которые будут заниматься с юными спортсменами.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

В этом году мы максимально нацелены на то, чтобы улучшить материально-техническую базу. Там, где вы занимаетесь с детьми. Я имею в виду физкультурно-оздоровительные комплексы, я имею в виду стадионы, площадки, оборудование. Возможность вам доплачивать, потому что во многом то, что мы сегодня здесь видим, держится на вашем энтузиазме.