Совещание по вопросам карантина и самоизоляции провел Игорь Кобзев

Сегодня глава региона Игорь Кобзев на оперативном штабе потребовал от глав муниципалитетов и представителей министерства здравоохранения принятия совместных решений по продлению или не продлению нерабочей недели и режима самоизоляции.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Вчера президент издал указ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Согласно указу, каждый регион принимает комплекс ограничительных и иных мероприятий самостоятельно в зависимости от ситуации в регионе. Первый вопрос: о продлении или непродлении нерабочих дней. Второй — о продлении или непродлении режима самоизоляции, если да, то на какой срок. Я хочу также знать, какие предприятия и в каких условиях будут работать. Я говорю про условия безопасности сотрудников. Они становятся в приоритете.

Константин ЗАЙЦЕВ, И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Я хочу сказать, что бизнес активно участвует, предлагает свою помощь. Есть поставки всей необходимой медицинской продукции, даже вызвались строить нам целые больницы, завозят воду, завозят все необходимые материалы, которые нужны сегодня поликлиникам и нашим медучреждениям.