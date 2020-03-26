Сотрудники МЧС проводят ежедневные рейды на водных объектах региона

Безопасный лед уже небезопасный. Каждую весну любители подледной рыбалки становятся объектами пристального контроля со стороны МЧС. Сейчас проходят ежедневные профилактические рейды. На них рыбакам рассказывают о мерах предосторожности и правилах поведения на льду.

Каждый год ситуация повторяется. Уверенные в себе рыбаки не обращают внимания на предупреждения сотрудников МЧС об опасности. Листовки с правилами поведения на льду и оказанием первой помощи не читают и кладут себе в карман. Но уже сейчас есть риск провалиться под лед. В этом году его толщина на несколько сантиметров меньше нормы. Да и теплая погода пришла в регион раньше обычного.

Сабартай ЖАНАБАЕВ, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР по МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ ИРКУТСКОЙ РАЙОННОЙ ГРУППЫ ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ: Выпавший снег создает тепловую подушку, и в тех местах, где оттаивает лед, вода практически не замерзает. И сами понимаете, аномальное тепло плюс снег, который у нас постоянно выпадает, и большая вероятность провала людей под лед.

Вместе с инспекторами в рейд сегодня вышли и сотрудники Росрыболовства. Не все рыбаки знают, где можно рыбачить, а где нет. А кто-то и сознательно нарушает закон.

Анна СОБЕНИНА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ИРКУТСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ, НАДЗОРА и РЫБООХРАНЫ: В соответствии с правилами рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна ниже плотины Иркутской ГЭС рыбалка запрещена. В соответствии со статьей 8.37 кодекса административных нарушений штраф от 2 до 5 тысяч рублей для граждан.

Весна и осень, говорят спасатели, сезоны повышенной опасности нахождения на льду. И ежегодно для сотрудников МЧС это время — работа в усиленном режиме.



