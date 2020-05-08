Составы пригородных поездов на Восточно-Сибирской железной дороге украсили к 9 Мая

Снаружи нарисованы георгиевские ленточки, а внутри всех пассажиров ждет исторический экскурс. Так, пригородная электричка, курсирующая по маршруту Иркутск-Пассажирский – Зима, оклеена фотографиями военных лет и небольшими справками о ветеранах войны, которые трудились на железной дороге. Материал расписан по порядку. О начале боевых действий рассказывают в первом вагоне. Второй оклеен снимками военных операций 42-43-х годов, третий напоминает о наступательных походах 1944-го, а в четвертом вагоне можно увидеть, как в страну пришла Победа. Остановки объявляются голосом известного диктора Юрия Левитана. Поздравили пассажиров ВСЖД с Днем Победы и известные артисты Михаил Боярский, Юлия Рутберг и Дмитрий Маликов.

Евгений КРЕНДЕЛЕВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА: У нас сейчас хоть и отменено и перенесено много, в том числе и праздничных, мероприятий. Мы захотели воссоздать праздничную атмосферу для пассажиров и приняли решение, что каждый вагон будет сопутствовать одному году войны. И таким образом, мы выбрали самые значимые бои и в этой стилистике оформляли данные вагоны.

Сама фотовыставка в поездах не исчезнет и после праздника. Познакомиться с ней можно будет следующие полгода в электричках, курсирующих по маршруту Иркутск-Пассажирский – Черемхово – Зима, и на участках ВСЖД от Тайшета до Лены. А в праздничные дни военную форму 1941 года примерят проводники и кассиры. Ее сшили специально к празднику.