Соцобъекты за пределами прибрежной зоны Байкала не могут нанести вред экологии озера

Социальным объектам за пределами прибрежной зоны Байкала не придется проходить экологическую экспертизу федерального уровня при строительстве или ремонте. Комитет по экологии и охране окружающей среды рекомендовал Госдуме принять во втором чтении соответствующий законопроект. В документе сказано, что такие здания не должны относиться к объектам первой и второй категории опасности. Школы, детские сады или ФАПы никак не влияют на экологию озера. Это признали общественники, экологи, правительство и президент. Как подчеркнул депутат от Иркутской области Михаил Щапов, принятия этого закона очень ждут жители байкальской природной территории.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Наш вариант содержит очень конкретный список объектов, которые можно строить за пределами центральной экологической зоны без прохождения государственной экологической экспертизы. И в списке буквально только те объекты, которые ни при каких условиях не могут нанести вред озеру, если находятся на удалении от него более 50 километров. Если законопроект будет принят быстро, то уже в следующем году мы сможем стронуть с мертвой точки строительство целого ряда школ, больниц, ФАПов, детсадов на байкальской природной территории.