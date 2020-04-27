Социальные выплаты за май жители Иркутской области получат в апреле

Социальные выплаты за май жители Иркутской области получат в апреле

27.04.20

Перечислять их начнут уже с сегодняшнего дня. Такое решение принял глава региона Игорь Кобзев. Он пояснил, что эта мера поддержки социально незащищенным категориям граждан в период режима повышенной готовности в связи с пандемией.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Данное решение коснется 463 тысяч льготников. В том числе, 111 тысяч семей с детьми и 352 тысячи граждан пожилого возраста. Из областного бюджета на эти цели направлен 851 млн рублей.

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