Социальные выплаты за май жители Иркутской области получат в апреле

Перечислять их начнут уже с сегодняшнего дня. Такое решение принял глава региона Игорь Кобзев. Он пояснил, что эта мера поддержки социально незащищенным категориям граждан в период режима повышенной готовности в связи с пандемией.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Данное решение коснется 463 тысяч льготников. В том числе, 111 тысяч семей с детьми и 352 тысячи граждан пожилого возраста. Из областного бюджета на эти цели направлен 851 млн рублей.