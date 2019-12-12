Социальную выплату на строительство жилья в сельской местности до конца этого года получат еще 217 человек

Глава региона провел прием по личным вопросам. Он встретился с жителями, которые обращались к президенту. Так, например, Наталья Пронькина из Баяндаевского района попросила включить ее в число тех, кто получает субсидию на строительство или покупку жилья в селе. Наталья — многодетная мать и держит большое хозяйство. Сергей Левченко заверил женщину, что соответствующий сертификат она получит до конца года. Всего запланировано дополнительно предоставить 217 выплат. Общая сумма составит 191,5 миллионов рублей. За последние четыре года финансирование направления по строительству и приобретению жилья подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» выросло более чем на 300 миллионов рублей.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Знаете уже, какой построить? Планируете его уже, знаете, из чего построите? Если министерство берется до конца этого года, то надеемся, что уже в следующем году покажите нам что-нибудь уже готовое, ближе к завершению.