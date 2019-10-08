Снег, сильный ветер и гололед прогнозируют в ближайшие сутки в Иркутской области

Метеорологи сообщают об усилении северо-западного ветра до 18 м/с. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья пройдет сильный снег, в связи с чем на многих трассах будет гололед. Температура ночью по региону уже опустится до минусовых отметок — 4, -6. На случай ухудшения обстановки в готовности находятся оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, передвижные пункты обогрева МЧС России. Для информирования водителей-дальнобойщиков используется радиочастоты. Также возрастает риск происшествий на водоемах. Понижение суточных температур приводит к образованию туманов и, как следствие, плохой видимости, из-за ветра будет шторм. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам подчеркивают: погодные условия напрямую влияют на ухудшение устойчивости и маневренности на воде плавсредств.