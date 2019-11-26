Службы государственного строительного надзора и жилищного надзора продолжат работать как самостоятельные структуры

Такое решение принял губернатор Сергей Левченко. По пути объединения пошли 22 региона России. Но в Иркутской области на данный момент целесообразно оставить раздельную работу этих организаций, в том числе и для эффективного исполнения программы восстановления жилья и инфраструктуры после наводнения: до 2023 года потребуется обеспечение проведения государственного строительного надзора для многих объектов. Также объединение двух структур неминуемо привело бы к сокращению числа сотрудников, что в условиях действующего на территории региона режима ЧС может отрицательно сказаться на сроках и качестве выполняемых работ.

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА, РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА и ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: При той ситуации, в какой область находится, этого делать нельзя. Это и бум строительный. Потеряем и в темпах, и в кадрах. Поэтому губернатором принято решение сохранить эти службы в том виде, в каком они сейчас есть.

Кроме того, за последние четыре года в разы увеличилось количество строящихся и ремонтируемых объектов. А они тоже требуют проведения качественного и своевременного стройнадзора.