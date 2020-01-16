Служба судебных приставов Иркутской области готовится к вручению знамени

Служба судебных приставов Иркутской области готовится к вручению знамени

16.01.20

Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области начали подготовку к историческому для своего подразделения событию. Вручение знамени для управления — это, прежде всего, знак признания заслуг и символ доверия государства. В преддверии передачи реликвии прошла торжественная церемония прибивки к древку полотнища знамени управления судебных приставов по Иркутской области. После настоятель храма Святой Троицы поселка Усть-Ордынский совершил чин освящения. Официальное вручение знамени состоится 21 января на сцене Иркутского драматического театра.

Владислав МАТЫШОК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УФССП РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Знамя — это символ службы, символ традиций, знак признания заслуг всех поколений судебных приставов, знак доверия государства. Специально для проведения ритуала вручения знамени управлению федеральной службы судебных приставов Иркутской области в регион прибывает директор федеральной службы судебных приставов Аристов Дмитрий Васильевич.

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