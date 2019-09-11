Синоптики прогнозируют заморозки и сильный ветер в Иркутской области

Синоптики прогнозируют заморозки и сильный ветер в Иркутской области11.09.19
Погода все хуже. Заморозки и сильный ветер ждут жителей области в ближайшие дни. Уже завтра северо-западный ветер может достичь 11-16 метров в секунду. До 14 сентября температура утром при прояснении опустится до -3 градусов. А в северных районах региона до — 5. Об этом сообщает главное управление МЧС по Иркутской области.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.