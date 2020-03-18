Штормовое предупреждение объявили в Прибайкалье

Штормовое предупреждение объявили в Прибайкалье

18.03.20

По прогнозам синоптиков, в четверг, 19 марта, в регионе ожидают метели, мокрый снег и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Также возможна гололедица. Главное управление МЧС рекомендует плотно закрыть все окна и двери, убрать с балконов вещи, которые может унести ветром. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить на единый номер спасательной службы 101 или 112.

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