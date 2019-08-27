Школы и детские сады затопленных территорий Иркутской области готовят к открытию после ремонта

Ход восстановительных работ проверил глава регионального правительства Руслан Болотов. Во время рабочей поездки он посетил образовательное учреждение поселка Октябрьский Чунского района. В учебном заведении во время наводнения затопило подвал и первый этаж, размыло фундамент. К 15 сентября здесь планируют завершить восстановление спортзала. Для школы закуплена новая мебель. Парты и стулья уже привезли, их сейчас собирают. В пути оборудование для кабинетов физики, химии, географии, а также для столовой. Руслан Болотов поручил заасфальтировать площадку перед школой, где 1 сентября пройдет торжественная линейка. В поселке Соляная Тайшетского района полностью восстановлен детский сад. Он начнет работать 28 августа. Также в местной школе заканчивают ремонт. В самом здании впервые установили теплые туалеты.

Руслан БОЛОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Нужно сделать сегодня все, чтобы дети, когда они придут в школу 1 сентября, увидели новый уровень комфорта в своих школах. Конечно, это сделать непросто. Здесь нет дороги, не всегда возможно оперативно доставить что-то, сложно. Тем не менее, все сделаем, чтобы дети увидели, что в этих условиях можно менять ситуацию к лучшему.

Обе школы в Чунском и Тайшетском районах начнут учебный год 1 сентября с торжественной линейки.