Шаманы вызывают дожди, чтобы помочь потушить пожары

На Ольхоне обряд жертвоприношения провели 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Во время ритуала они били в бубны, ходили кругами и молитвенно обращались к духам. Главным даром стали священные веточки березы, украшенные лентами белого, голубого и красного цветов. В завершении церемонии шаманы собрали из них костер, в который положили разделанную тушу барана.