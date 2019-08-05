Шаманы вызывают дожди, чтобы помочь потушить пожары

Шаманы вызывают дожди, чтобы помочь потушить пожары

05.08.19

На Ольхоне обряд жертвоприношения провели 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Во время ритуала они били в бубны, ходили кругами и молитвенно обращались к духам. Главным даром стали священные веточки березы, украшенные лентами белого, голубого и красного цветов. В завершении церемонии шаманы собрали из них костер, в который положили разделанную тушу барана.

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