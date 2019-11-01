Сформировать заявки в новую федеральную программу «Комплексное развитие сельских территории»

Такая задача стоит у министерства сельского хозяйства Иркутской области. Поручение дал губернатор Сергей Левченко. Сейчас обсуждают план и сроки строительства социальных и инженерных объектов в каждой территории для включения в заявку. До конца года пройдут встречи со всеми муниципальными образованиями. Кстати, одно из нововведений по инициативе Приангарья: в программе теперь могут участвовать не только сельские, но и городские поселения.

Илья СУМАРОКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Расширен перечень по благоустройству территорий, теперь, помимо обустройства зон отдыха, детских площадок, дополнено, можно делать тротуары, можно освещение делать вдоль тротуаров, можно средства грантов использовать на обустройство площадок под твердые коммунальные отходы.

Как подчеркнул Илья Сумароков, сейчас в регионе продолжается реализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». В ней наш регион активно участвует. В Сибирском федеральном округе за последние два года Приангарье занимает второе место по объему средств, которые выделяют из федерального бюджета.