Сезон охоты в Иркутской области стартует вовремя

Лесные пожары и режим ЧС, который объявлен из-за них, не повлияют на дату. Ранее в некоторых СМИ Иркутска появилась информация о переносе старта охотничьего промысла из-за введения режима чрезвычайной ситуации. Однако министерство лесного комплекса опровергло это заявление.

Павел МИНЧЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА и СРЕДЫ их ОБИТАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Данная информация недостоверна. Потому что, во-первых, запрет охоты у нас устанавливается органами власти регионального уровня. То есть такое постановление может подписать только губернатор. Данный документ у нас на сегодняшний день отсутствует. Это, во-первых. Во-вторых, охота уже началась у нас с прошлой субботы, с 17 числа, на боровую и водоплавающую дичь. Каким образом пожары повлияли на водоплавающую дичь, которая у нас обитает на водных объектах, а не в лесу, у меня очень большой вопрос.

Как отмечают в министерстве, в период лесных пожаров действительно вводили ограничение доступа в лес. Однако оно относилось ко всем гражданам, и действие запрета уже закончилось. Напомним, что сроки промысла определяют, учитывая регион и погодные условия, а также наличие дичи. Недавно стартовал летне-осенний сезон охоты, самый длительный в году. Его продолжительность составляет чуть больше трех месяцев.