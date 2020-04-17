Сергей Меняйло призвал соблюдать меры предосторожности во время паводкоопасного сезона

Сергей Меняйло призвал соблюдать меры предосторожности во время паводкоопасного сезона

17.04.20

Паводкоопасный сезон-2020 осложнен пандемией коронавируса и режимом самоизоляции. И эти обстоятельства необходимо учитывать в работе. В условиях половодья риски заражения не снижаются. Об этом говорили сегодня на видеоселекторе с полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло. Спасатели должны соблюдать меры предосторожности и не допускать массового скопления людей. Поэтому рекомендуют пункты временного размещения пострадавших не использовать. Как отметил глава региона Игорь Кобзев, рекомендации по организации спасательных работ уже направили в территориальные управления МЧС.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Пересматриваем подходы к формированию пунктов временного размещения. Этот вопрос мы отработаем с Роспотребнадзором. Здесь необходимо полное взаимодействие с главами муниципальных образований.

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